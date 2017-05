El bulo de las cintas de VHS de Disney que valen miles de euros

Buscar cintas VHS de las películas clásicas de Disney en distintos portales de venta de artículos de segunda mano deja precios con sorprendentes cifras. Algunos con muchos ceros. Como la edición de 'La Bella y la Bestia' que se vende en eBay estos días por nada menos que 5.500 euros. Su propietario detalla que se trata de la colección Black Diamond, de ahí su tasación. Pero esto es un bulo que desde hace unos meses se ha extendido por internet y que ha llevado a muchas personas a intentar ganar algún dinero vendiendo sus antiguas películas de dibujos animados. Pero pocos, o casi ninguno, hacen negocio con esto.

El mensaje que corrió como la pólvora por el ciberespacio es que las películas de Disney marcadas con el sello de Black Diamond correspondían a una edición limitada que deseaba cualquier coleccionista que se preciase. Pero nada más lejos de la realidad. Como mucho un especialista no pagaría más de 30 euros por ella.

Este serie, que no es tan especial, constaba de 18 películas clásicas de la factoría de Walt Disney que se comercializaron entre 1988 y 1993 que incluían el sello de diamante negro. Pero no era una edición tan limitada como ahora se creen sus propietarios. Hubo millones en las tiendas e incluso pueden encontrase fácilmente en mercadillos por menos de 20 euros en perfectas condiciones. Así que pagar por ellas más de esa cifra no tiene sentido, como explican los expertos... por más que en los anuncios de los portales de internet se pidan cifras astronómicas.