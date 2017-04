Caída mundial de Instagram

Según avanzaban medios especializados como Techcrunch a primera hora de la tarde, Instagram ha dejado de funcionar en EEUU y gran parte de Europa, según ha podido constatar este periódico. Primero la versión web y luego la aplicación dejaron de funcionar.

La propia Instagram confirmaba en su cuenta de Twitter que estaba estudiando el problema. La plataforma está operativa por momentos, pero el servicio no acaba de recuperarse de forma continua.

We know some Instagrammers are experiencing issues with the app. We're working on a fix!