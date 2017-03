Así funciona Wizapet, la aplicación móvil para encontrar mascotas perdidas

Por desgracia, diariamente se pierden numerosas mascotas. En ocasiones la situación se resuelve en apenas unas horas satisfactoriamente, pero también se da el caso de que los animales no vuelven o ya son encontrados sin vida. Para intentar ayudar a evitar estos casos, existe una aplicación móvil que puede resultar enormemente útil para aquellos que quieran localizar a sus animales de compañía. 'No me des por perdido' es su lema.

Su nombre es Wizapet, y lanza alertas sobre la pérdida de mascotas y ayuda en su localización a los dueños. Así, las mascotas perdidas se geolocalizan en el mapa y también se les ubica cuando son encontrados.

La persona que haya encontrado tu mascota se pondrá en contacto contigo a través del chat interno de la app, que está disponible a nivel nacional de manera gratuita tanto para iOs como para Android