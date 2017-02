Conoce a Mery, la youtuber que triunfa con sus recetas de cocina informal

Mª Carmen García es un nombre que a muchos no les sonará, pero si decimos Mery de 'Cocina para todos' la cosa cambia. La youtuber gaditana comenzó hace unos años, mientras estudiaba enfermería, a subir vídeos de recetas sencillas a la plataforma online.

'100 recetas de cocina fáciles, rápidas y deliciosas'

Todo surgió por su hermano, que viajaba mucho y quería seguir disfrutando del tipo de comida casera a la que estaba acostumbrado. Mary decidió en ese momento, sin tener idea de cocina, grabar una serie de vídeos en forma de tutorial para que su hermano aprendiera a cocinar. Cuando se dieron cuenta los vídeos tenían más de 30.000 visitas. Ahora, la cocinera cosecha más de un millón de seguidores en YouTube y acaba de publicar un libro,, que ha presentado esta tarde en FNAC ante un auditorio lleno y expectante.

Aprovechamos el evento para hablar con ella y conocerla de cerca.

- ¿Cuál es la clave de tu éxito?

Te puede decir más o menos dos o tres cosas, pero la clave del éxito creo que no es algo fijo. Ser natural, tal y como tú eres. Después, tener mucha constancia: nosotros no hay ni una semana que no hayamos subido un vídeo en tres años y medio. Y por último saber escuchar al público: si te piden una receta intentas hacerla o si les gusta más otra intentas cumplir para que estén más contentos. Ya que están contigo que estén a gusto. Yo creo que es eso, además de hacer recetas fáciles, sencillas de hacer en casa con los ingredientes que se tienen y que las puedan hacer desde niños hasta personas más mayores.

- Casi un 40% de tus seguidores son de países latinoamericanos. ¿Puedes hacer el mismo tipo de recetas para todos?

No, porque hay productos como los huesitos que no se venden allí y la gente se queja en los comentarios de que no los encuentran. Aunque a veces hacemos cosas con productos españoles, siempre intentamos mirar que cualquier persona las pueda hacer, aunque no sea con la misma marca, con algún producto similar que encuentren en su país.

- ¿Grabas todas las recetas que haces o hay algunas que no?

No, por ejemplo hago alguna prueba y si tiene un sabor que no me dice nada pues no la grabo. O al revés. Me encuentro con una tarta que me ha salido muy bonita pero que después cuando la pruebas dices tú: no me dice 'ná'. Pues nada, la dejamos.

- La gente te pide recetas que sueles elaborar. ¿Habrá alguna que no te guste, no?

Pues sí. Odio la mayonesa. La odio. Hasta tocarla me da asco. Pero en cambio hay recetas que hago con mayonesa y las tengo que probar y en cierta medida digo qué bueno está. Probé la ensaladilla y me dije: no está fea. Pero no es un plato que me pida cuando salgo por ahí.

- Entonces, aunque pruebas todo lo que haces, no te lo comes todo.

No (ríe). Probarlo lo pruebo, pero comerlo no. Las cosas dulces sí que me las como fuera de la cámara pero hay recetas como la ensaladilla que la probé en el vídeo y ya está. Pruebo que esté buena, que esté bien hecha y ya está.

-¿Cómo es tu proceso de grabación?

Durante estos años atrás la mayoría de las veces grabábamos de primera. Mi hermano me decía que había visto una receta que le había gustado, le cambiábamos algún ingrediente y lo grabábamos de primera. Pero eso lo hacíamos porque yo estaba en la carrera y no teníamos tiempo de hacer pruebas. Si teníamos que sacar recetas las teníamos que hacer así. Pero como ya he terminado la carrera, me pongo a hacer pruebas, incluso hasta cuatro de una misma receta hasta que doy con la que más me gusta. Pero también por la importancia del canal. Antes igual decía que si la receta había salido mal no pasaba nada, grababa otro día. Pero ya no nos la podemos jugar, así que el tiempo que invertimos en hacer recetas es el que es.

- ¿Cómo seleccionas las decenas de sugerencias que te llegan?

Pues primero miro si sigue la temática del canal. Si me dicen que haga unos callos, pues eso no pega, por lo que descartado. Si entra dentro de la temática, pues vemos si a nuestro público puede gustarlo. Y tercero, vemos si la receta puede tener cierto éxito. Buscamos en blogs, en las imágenes de Google o en YouTube para ver si tiene repercusión y saber si esa receta gusta más que otra.

- ¿Tienes alguna receta propia?

Casi siempre las cambio porque siempre me ha gustado darles mi toque. Pero como propias, recuerdo un concurso al que me presenté que se llamaba 'Deja sitio para el postre' donde tenías que hacer una creación tuya. Presenté un bizcocho con té de frutos rojos, una garnache de chocolate y un coulis de frutos rojos. Ese postre era enteramente mío y al final entré al programa con él.

- De todos los platos que has hecho, ¿cuál te ha resultado más difícil de elaborar?

Ha habido muchos, pero por ejemplo este año hicimos para Reyes un roscón de chocolate que tuve que hacer cuatro veces.

- ¿Y el más raro que has preparado?

Pues está en el libro. Yo creo que es el solomillo con salsa roquefort y mermelada de arándanos. Todo el mundo me dice que suena rarísimo pero está muy bueno.

- A YouTube sueles subir dos platos diferentes a la semana, pero en tu día a día, ¿qué platos sueles repetir?

La pizza. Cuando me apetece hacer algo rápido me hago la masa enseguida y en 20 minutos tengo la pizza hecha.