Samsung se adelanta al futuro con sus nuevos televisores El nuevo televisor Samsung Q9F. La firma presenta la última generación Qled con novedades como el Ambient Mode, una tecnología futurista que camufla la pantalla con la decoración del hogar ISAAC ASENJO Nueva York Miércoles, 7 marzo 2018, 17:16

Samsung cotiza alto y ha elegido Wall Street como escenario para el lanzamiento más importante de la firma surcoreana en esta mitad de 2018: la última generación de televisores con tecnología QLED. El momento es especialmente importante pues este verano se disputará el Mundial de Fútbol y no serán pocos los que se decidan a dar el salto a otro televisor.

En 'First look' -nombre elegido para este evento de presentación a escala mundial-, el fabricante ha revelado los detalles de sus modelos estrella de QLED TV, una mejora sobre el LED en el que la activación de los píxeles es de forma individual y que, frente al OLED, no utiliza material orgánico y es capaz de ofrecer más brillo. Pero las novedades no han estado solo en los cinco nuevos modelos de pantallas -a saber, QLED Q9F, QLED Q8C, QLED Q8F, QLED Q7F, QLED Q6F, todas ellas en distintos tamaños y alcanzando resoluciones 4K-, sino también en funciones inteligentes y diseños audaces que hacen del televisor un complemento para la decoración del hogar.

Entre las novedades de estos dispositivos se ha incorporado Direct Full Array, una nueva función inteligente y el rediseñado One Invisible Cable. La nueva gama enfatiza el exclusivo diseño de los televisores de la firma coreana y cuenta con Ambient Mode, una tecnología futurista que camufla el televisor con la decoración del hogar sea de la forma que sea. Una función que permite hacer de la propia pantalla un cuadro de Dalí, un muro de ladrillos, una simple pared blanca o la foto de las últimas vacaciones en familia.

Una conexión invisible

Además Samsung reafirma su compromiso con los televisores de gran pulgada, incorporando varios modelos de 75 pulgadas o superiores. De esta manera, Samsung responde a una demanda que creció entre los consumidores durante 2017.

"Nuestra familia de televisores para 2018 es sin duda la más innovadora y la más sofisticada hasta la fecha, diseñada para el consumidor que es consciente de la estética de su entorno", ha explicado Jong-hee Han, presidente de la unidad de negocio Visual Display de Samsung Electronics. "Estamos deseando que los consumidores conozcan nuestra nueva gama de televisores y la libertad de posibilidades que ofrecen para decidir dónde y cómo disfrutar del televisor en su hogar".