El móvil del futuro funcionará con hologramas El teléfono tendrá una estructura modular. / RED GADGETS Red fabrica un smartphone sin pantalla y que costará 1.200 euros INNOVA+ Madrid Lunes, 10 julio 2017, 17:46

La empresa dedicada a la fabricación de cámaras RED ha iniciado una nueva aventura en el mercado de los smartphones. Su primer móvil se trata de un terminal sin pantalla y que centra su funcionamiento en los hologramas.

Hydrogen One será un terminal con una superficie de 5,7 pulgadas que no utilizará pantallas tradicionales con cristal sino hologramas basados en hidrógeno, según ha explicado RED en una nota de prensa. La pantalla del dispositivo permitirá ver tanto imágenes en dos dimensiones como en tres, así como los hologramas de hidrógeno y videojuegos interactivos.

El fabricante, con sede en California (Estados Unidos), ha adelantado desde su página web que pondrá a la venta dos modelos distintos de Hydrogen One. El primero de ellos está fabricado en aluminio por un precio cercano a los 1.195 euros en la preventa, y la segunda versión, en titanio, por 1.595 euros.

El primer smartphone de RED es un móvil modular al que se le puedan instalar nuevas herramientas con las que mejorar sus prestaciones, incluida la captura de imágenes de mayor calidad, gracias a la "alta velocidad de transferencia de datos", como explica RED en su portal.

No obstante, el fabricante también advierte de que los módulos adicionales no se encontrarán disponibles cuando salga el terminal. El teléfono, que actualmente está siendo desarrollado por la compañía, puede adquirirse por anticipado durante un tiempo limitado, aunque RED no espera comenzar a enviarlo antes de comienzos de 2018, entre los meses de enero y marzo, según la web.