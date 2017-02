El salón del móvil de Barcelona cambia a Zuckerberg por Netflix y 'Pokemon GO'

El Mobile World Congress volverá a reunir en Barcelona a lo más granado del sector de las nuevas tecnologías a partir del 27 de febrero hasta el 2 de marzo. La undécima edición espera para este año una asistencia de 101.000 participantes, entre los que no estará la gran estrella de las dos última citas, el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg. Sí estarán en cambio dos de los responsables de los dos últimos hitos tecnológicos, como son la plataforma digital Netflix o el juego de móviles 'Pokemon GO'. Reed Hastings, consejero delegado del canal de series y películas por internet, y el fundador de Niantic (empresa creadora de 'Pokemon GO'), John Hanke, serán las caras más visibles de un total de 2.200 expositores, de 200 países.

El consejero delegado de la organización del salón del móvil, John Hoffman, justificó este miércoles la ausencia de Zuckerberg para "dar voz" a otros nombres de la industria, como Nokia, Turner, Vivendi, Huawei, Kaspersky, NEC, Telefónica, Orange, AT&T, Tele2, Microsoft, IBM, Oracle, Sony, Verizon, Visa, Vodafone, ZTE, SAP, Samsung, Lenovo, Intel o HTC.

La edición de este año, que lleva por lema 'The next element' (El próximo elemento), abordará las novedades en cuestiones como las redes móviles, el internet de las cosas (IoT), los nuevos contenidos para móviles, el desarrollo sostenible o la cuarta revolución industrial. También habrá una sesión sobre automoción y el certamen pondrá el foco en los jóvenes, los consumidores del futuro, con el Youth Mobile Festival (Yomo), y en las mujeres, con el Women 4Tech. Y es que pretende romper la brecha de género en un sector dominado por hombres y envejecido, según Hoffman. "Los niños no gastan dinero ahora, pero son el futuro", aseguraron los responsables de la organización. "El 21% de los asistentes de 2016 fueron mujeres, no es suficiente. Queremos llegar al 25% en 2017", adelantó Hoffman, para avanzar hacia la paridad, que actualmente no existe en esta industria.