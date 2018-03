La última gran multa nacional a los gigantes de internet

La firma de mensajería niega las acusaciones

Whatsapp no comparte el criterio de la multa de las autoridades españolas. «WhatsApp se preocupa profundamente por la privacidad de nuestros usuarios. Recopilamos muy pocos datos y cada mensaje está encriptado de extremo a extremo. Como repetidamente hemos aclarado durante el último año, ni tenemos ni compartimos datos como cree la Autoridad Española de Protección de Datos», aseguraron fuentes de la empresa. Desde este convencimiento, la compañía va a recurrir la sanción. Considera que no hay pruebas de lo que se le acusa, por lo que ha insistido ante la autoridad española que no se han compartido datos ni se piensan compartir una vez que entre en vigor el nuevo reglamento europeo.

Whataspp actualizará su política de privacidad antes de que entre en vigor la nueva norma única comunitaria. Y, cuando lo haga, explicará por qué, en opinión de las empresas, el intercambio de datos entre Facebook y WhatsApp puede hacer que el servicio sea mejor, según fuentes de la compañía.