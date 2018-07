Samsung envía fotos por azar a contactos sin consentimiento Un error en su app Samsung Messages envía imágenes a otros dispositivos al azar JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ Martes, 3 julio 2018, 15:55

Si tienes un Galaxy Note 8 o un Galaxy S9 tienes un pequeño problema. «Mi Galaxy S9 Plus ha enviado toda mi colección de fotos a mi novia mientras dormía». Así daba la alerta esta mañana un usuario de Reddit y que ha provocado un incendio en Samsung.

El problema radica en la aplicación Samsung Messages. Esta app, predeterminada en la serie Galaxy, enviaba por error mensajes, incluidas fotografías almacenadas, a contactos aleatorios. Un usuario de Reddit ha llegado a afirmar que «Samsung Messages envió su galería de fotos completa a un contacto en mitad de la noche».

Un envío que no deja rastro, lo que provoca que los usuarios podrían no enterarse de que sus fotos se han enviado antes de que sea demasiado tarde. Afortunadamente para ese usuario, el carrete de imágenes almacenado en su Galaxy fue a parar a su novia.

Samsung, que no había detectado el error, «ha revisado este asunto a fondo estos últimos días; sin embargo, no se han encontrado problemas de hardware o software relevantes para este caso en particular», explica en un comunicado. «Aunque no se conocen informes de clientes similares en todo el mundo, seguiremos investigando este problema. Animamos a todos los clientes que tengan preguntas o inquietudes a que se pongan en contacto con su centro local de Servicio al Cliente en https://www.samsung.com/es/info/contactus/», añaden.

De momento, los problemas se centran en los terminales de Estados Unidos de la operadora T-Mobile. Según revelan en dichos foros, la principal causa es la instalación de RCS (Rich Communication Services), un servicio que tiene como objetivo mejorar el protocolo de SMS. Según Samsung España por el momento no hay usuarios nacionales afectados, señalan a Innova+.