Apple y Xiaomi se comen a sus rivales

Apple desfiló ayer por la pasarela de resultados donde volvió a deslumbrar con los resultados del pasado ejercicio, aunque la venta de sus famosos iPhone cayó un 1% en comparación con trimestre anterior. Sin embargo, según la consultora IDC los últimos tres meses de 201 tienen dos claros vencedores: Apple y Xiaomi.

Meses especialmente marcados en las compañías con las Navidades y el Black Friday como periodos especiales de consumo. La cuota de mercado de Apple en esta última parte de 2017 ha llegado al 19,2% mientras que Samsung se queda en un 18,4%. Curiosamente ambas han subido con respecto a 2017, si bien Apple lo ha hecho con más fuerza.

La otra batalla que se libra en el mercado es el liderazgo de las marcas chinas, que sigue encabezada por Huawei con un 10,2% de cuota de mercado que se mantiene en una cómoda tercera plaza, según el informe de IDC.

Más interesante es la lucha por la cuarta y quinta plaza en la que Xiaomi se ha comido a su rival Oppo. Con su expansión internacional, Xiaomi se ha hecho con un 7% del total del mercado. Mientras que Oppo se queda en un 6,8%, lo que hace que baje una posición.

No obstante, las posiciones de Apple y Samsung no parecen peligrar, ya que Huawei tiene el difícil trabajo de intentar superar a Samsung y Apple pero sobre todo en no verse superada por Oppo y Xiaomi, que tienen planes de aumentar su presencia a nivel global.