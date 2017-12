Claves para usar de una manera segura Marketplace, el 'Wallapop' de Facebook Una usuaria consulta los artículos en venta en Marketplace. / R. Aparicio Consejos para que tu experiencia en la plataforma de compra y venta de productos entre particulares de la popular red social sea óptima ROSSEL APARICIO Málaga Viernes, 8 diciembre 2017, 00:20

Unas zapatillas deportivas por apenas 16 euros, un carrito de bebé prácticamente nuevo por 50 -sorprendentes- euros o incluso el anuncio de una casa rural con un fondo verde de ensueño a apenas 30 kilómetros de casa. La lista de artículos en este escaparate virtual es tan inmenso y variopinto (incluye desde venta de coches hasta alquiler de apartamentos) como tentadoras muchas sus grandes ofertas. Auténticos chollos a golpe de clic.

El pasado mes de agosto Facebook anunció la llegada a España de 'Marketplace', un espacio de compraventa dentro de la red social en la que los usuarios pueden conocer, comprar y vender productos en su entorno cercano, todos ellos disponibles tanto en la versión web como en móvil al más estilo de 'Wallapop'. Desde entonces miles de usuarios rastrean en un mar de artículos hasta ponerse en contacto con usuarios cercanos que desean deshacerse de artículos de segunda mano que ya no necesitan. Sin embargo, para usar sin sobresaltos este espacio es importante tener en cuenta una serie de premisas para garantizar la seguridad en cada trasacción. Son consejos -lanzados por el propio Facebook en muchos casos- para que tu experiencia en Marketplace sea buena. Toma nota.

Qué es MarketPlace y cómo acceder y comprar

Como ya hemos dicho, MarketPlace es un espacio gratuito de encuentro entre usuarios donde se puede comprar y vender artículos en tu zona y de una forma sencilla y cómoda. Para acceder a él, tan fácil como pinchar en tu smartphone en el icono con forma de 'casita' ubicada junto a las notificaciones y las solicitudes de amistad -se encuentra en la parte inferior de la aplicación en iOS o en la parte superior en Android-. Si utilizas un navegador web, puedes encontrar Marketplace en el lado izquierdo de la página de Facebook.

¿Estas interesado en algún producto? Después de ojearlo y pensarlo, si lo tienes claro, tan solo debes hacer clic en el artículo que quieras comprar y enviar posteriormente un mensaje privado al vendedor. Si pinchas 'Compra' en la parte superior izquierda de Marketplace puedes realizar un seguimiento de los artículos que quieras comprar y de las conversaciones que mantengas con los vendedores.

En la plataforma puedes consultar listas de artículos o buscarlos en el entorno más cercano del usuario. Icono en forma de tienda del Marketplace donde también se pueden vender coches o pisos. / Facebook

Compra o vende de manera segura

Después de acordar un precio llega la hora de efectuar la compra-venta. Para ese momento el propio Facebook lanza unas recomendaciones para que la transacción sea segura.

-Queda en un lugar público y, si es posible, acude a la cita acompañado.

-Opta por un encuentro en un lugar con mucha gente ya sea una cafetería o una plaza o frente a una comisaría de policía.

-Paga en persona. PayPal o en efectivo son buenas opciones de pago. Cuando vendas un artículo, es recomendable solicitar un pago total único, no a plazos, insiste Facebook.

-Consulta el perfil de los vendedores, así como otros artículos que han vendido, y lee las descripciones de las ofertas con atención.

-Infórmate sobre qué artículos y acciones no están permitidos. Facebook advierte de que deben cumplir las «normas comunitarias así como las Políticas de comercio». Por ello no se permite la venta de «artículos ilegales o robados». Tampoco medicamentos, tabaco, armas, animales o servicios con apuestas, etc.

Artículos no permitidos Normas comunitarias Los artículos que pongas a la venta en Marketplace deben cumplir las normas comunitarias y las políticas de comercio, según advierte Facebook. No se pueden vender medicamentos con receta o drogas ilegales o para uso recreativo, tabaco o productos relacionados con el tabaco, complementos alimenticios no seguros; animales; artículos o servicios para adultos; alcohol; artículos de salud para adultos; servicios de apuestas con dinero real; bienes, artículos o publicaciones que determinemos que son o podrían ser fraudulentos, engañosos u ofensivos; artículos o productos con un posicionamiento claramente sexual; suscripciones, productos digitales o publicaciones sin intención de vender artículos, productos o servicios en Marketplace; productos o artículos que faciliten o fomenten el acceso no autorizado a medios digitales.

-Consulta otras sugerencias de fuentes de confianza. «Utiliza recursos de confianza, como sitios web de gobiernos, para obtener sugerencias sobre cómo estar protegido en internet», recuerda Facebook.

-Si deseas comprar un coche o un piso debes tomártelo con calma. La red recomienda, en primer lugar, investigar antes de comprar en webs de confianza para comprobar el valor actual de lo que deseas comprar. En segundo lugar, debes verificar documentos y solicitar una revisión mecánica o de la propiedad «para asegurarte de que el coche o el inmueble se encuentran en el estado que quieres y no llevarte después sorpresas». También debes tener cautela con los métodos de pago: «Lee las ofertas de coches e inmuebles con atención, consulta si están publicadas en otros sitios web y sé prudente con los vendedores que soliciten cheques de caja o transferencias de dinero».

Cómo realizar denuncias de compradores, vendedores y artículos

¡Ojo! Si detectas artículos fraudulentos, peligrosos o que no cumplen con la normativa de ventas Facebook te anima a denunciar. «Puedes denunciarlo desde la oferta del artículo o desde los mensajes», aclara la red social. Para denunciar de un delito o actividad ilegal puedes ponerte en contacto con las autoridades locales.