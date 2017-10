Cinco aplicaciones gratis para que tus fotos parezcan profesionales Proponemos las mejores herramientas para sacarle el máximo partido a la cámara del smartphone, (editando y también disparando) sin rascarse el bolsillo FERNANDO TORRES Domingo, 15 octubre 2017, 00:39

El siglo XXI ha llegado cargado de imágenes, y gracias a las nuevas tecnologías tenemos una cámara de fotos en el bolsillo para capturarlas. Cada vez es más frecuente que la cámara sea la que marque la categoría y el precio del dispositivo, además de ser, en muchos casos, el factor decisivo para escoger entre las diferentes opciones del mercado. Las redes sociales son un punto de encuentro en el que todos quieren mostrar lo que ven y sus experiencias, y para ello hace falta un buen puñado de megapíxeles y que la cámara no falle en el momento de la verdad. Sin embargo, el mercado de las aplicaciones móviles ofrece un sinfín de opciones gratuitas que harán que las fotos tengan ese toque profesional que marca la diferencia en Instagram. Porque no todo son filtros predefinidos, aquí van las X mejores apps para ser un experto de la imagen:

Adobe Photoshop Lightroom

Sí, aunque suene raro, Adobe tiene una versión gratuita para móviles con la que no sólo retocarás como un profesional. En función del modelo de teléfono que tengas, podrás disparar también como un ‘pro’, accediendo a parámetros de control de luz que la cámara básica no tiene disponible. Esta aplicación se puede vincular con el Lighroom para PC y sincronizar así los archivos, pero sólo en la versión de pago. No obstante, con la variante ‘free’ podemos disparar en RAW desde algunos dispositivos (en el caso del iPhone 7 esto supone una mejora con respecto a la cámara nativa). Con unos simples ajustes de retoque, las fotografías tendrán más vida y calidad. (Consejo: ve más allá de los filtros predefinidos y juega con la luz).

PicsArt Photo Studio & Collage

Con 400 millones de descargas, PicsArt es el editor de imágenes gratuito más descargado, tanto para IOS como para Android. Se basa en la facilidad de uso y en la sencillez de sus controles. Esta app está más enfocada al retoque que al disparo, y está muy encaminada a su uso en redes sociales gracias a efectos y filtros predefinidos.

Snapseed

Esta aplicación, número 13 en el ranking de descargas dentro de la sección de Foto y Vídeo de la AppStore, está desarrollada por Google y es, quizá, la más equilibrada de todas las opciones. Tiene tantas alternativas como la de Adobe pero sin perder la sencillez de la familia casual de PicsArt: la elección perfecta para aquellos que tienen algunas nociones sobre fotografía pero no quieren complicarse demasiado. Integrada con las redes sociales y el carrete del dispositivo, Snapseed hará que tus fotos luzcan con poco esfuerzo pero sin límites.

Adobe Photoshop Fix

Pensada especialmente para la corrección, esta otra apuesta por Adobe lleva algunas de las características del mítico Photoshop a tu bolsillo. La aplicación es gratuita aunque ofrece compras. Con la versión ‘free’ se pueden eliminar imperfecciones, granos, arrugas, distorsiones de lente y cualquier otro tipo de fallo que presente la fotografía original.

Moldiv

Moldiv reúne las características de todas las aplicaciones anteriores: modos rápidos para retoques de belleza, collages, filtros predefinidos, modos de dibujo y todo lo necesario para controlar la cámara de forma manual y parecer un profesional de la fotografía. Es, quizá, la opción más completa y fácil de utilizar de toda la lista.