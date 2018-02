El adorable tutorial de una nieta para que su abuela aprenda a mandar WhatsApp que se ha hecho viral La primera imagen de Meli Corbetto / TWITTER La argentina Melina Corbetto lo compartió en Twitter para reirse de sí misma y de sus dibujos, pero se ha llevado la aprobación de todos ÁNGEL DE LOS RÍOS Málaga Viernes, 2 febrero 2018, 19:16

«Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender», escribió en Twitter la argentina Melina Corbetto. El tuit con las fotos del paso a paso de 'como mandar un audio de Whatsapp' ya va por más de 2 mil RTs. Además de ser entrañable, sin duda es muy didáctico.

Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender 😂😂😂😂 pic.twitter.com/xBykd3obu5 — Meli Corbetto (@melicorbetto) 27 de enero de 2018

La abuela, que se llama Chicha, aprende desde lo básico: cómo encender el teléfono y cómo desbloquearlo («pasa el dedo por las flores como si las acariciaras») a cómo entrar a WhatsApp: «Toca esta figurita verde suavecito». Y, a partir de aquí, el melón: WhatsApp. Melina explica a su abuela cómo buscar a quien mandarle un audio: hay que apretar fuerte el micrófono que va a hacer un ruido para indicar que ya se puede hablar. «No le digan a nadie que tengo 27 años y no 8», bromea la propia tuitera al descubir el éxito de sus dibujos.