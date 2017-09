Adiós al botón que más odiabas de WhatsApp La aplicación pone fin al engorro de tener que mantener el dedo pulsado para enviar notas de audio y permite por fin el modo manos libres SUR Martes, 19 septiembre 2017, 11:22

Al que no le haya pasado que tire la primera piedra. Mantener el dedo pulsado un buen rato mandando un audio y al soltar para enviar darte cuenta de que no se ha grabado correctamente o ha desaparecido por no haber presionado bien la pantalla. Pues bien, dispuesta a acabar con este engorro Whatsapp ha decidido poner fin al que era el botón más odiodo entre sus usuarios: el icono del micrófono que aparece junto a la caja para introducir el texto que deseemos enviar.

Y es que tener que mantener el dedo sobre la pantalla durante varios minutos cada vez que envias un mensaje de voz de larga duración a cualquiera de tus contactos es incómodo al tiempo que poco operativo. Gracias a una nueva actualización del servicio de momento este gesto ha llegado a su fin para los usuarios que cuenten con un dispositivo con sistema operativo Android.

Para enviar notas de voz en el modo manos libres tan solo hay que abrir la conversación con aquella persona con la que se quiera compartir el audio. Una vez hecho esto, hay que pulsar sobre el icono de adjuntar y seleccionar la opción 'audio'. A continuación se abrirá una nueva ventana desplegable mediante la que la app permite enviar una canción o 'Grabar con WhatsApp'.

Si se marca la opción 'seleccionar canción' se podrá enviar tanto una canción como un clip de audio anteriormente grabado. En caso de elegir la segunda la aplicación permite enviar un mensaje de audio de hasta 15 minutos sin la necesidad de mantener el dedo pulsado sobre la pantalla. Una vez grabado el mensaje basta con darle a 'detener' y finalmente a la opción 'enviar'. Y hay más. Esta nueva herramienta tiene otra ventaja: la posibilidad de escuchar la nota de audio antes de enviarla, algo que hasta ahora no era posible.