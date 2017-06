Los cinco juegos para móvil más caros del mundo (si quieres ganar)

4

Quizá, una de las propuestas más sencillas del mercado: dos equipos tratando de eliminarse mutuamente mientras van conquistando territorio. Este juego es muy popular, y quizá sea uno de esos en los que el ‘free to play’ pesa más que el ‘pay to win’. En este caso, pagar no es sinónimo de ganar la partida, ya que todos los usuarios podrán llegar por igual a tener los mejores tanques y el mejor armamento, aunque los que paguen lo harán antes. La comunidad digital reconoce que World of Tanks es una de las sagas más equilibradas, en la que los pagos se hacen de forma voluntaria para ayudar a la compañía a mejorar sus contenidos.

