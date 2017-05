No dejes de actualizar Windows aunque te lo pida este supuesto mensaje de la Guardia Civil

Seguro que tú también has recibido este mensaje por WhatsApp (incluso por correo electrónico) pidiendo que no instales actualizaciones de Microft para Windows Live. ¿Otro bulo? Pues claro que sí, además este circula por las redes desde principios de 2011. En el texto, se indica que no debes abrir ningún mensaje relacionado con una «Actualización de Windows Live». Si lo haces, se quemará todo tu disco duro...

Quizá aprovechando la fiebre desatada en torno a la ola ciberataques, afirma que este 'malware' es «el peor virus anunciado por CNN». Cita a la firma de ciberseguridad McAfee como su descubridora y apela al supuesto capitán Tomás González Dorribo, de lo que califican como el Servicio de Telecomunicaciones de la Guardia Civil. No es un mensaje de la benemérita, ni hay nada de cierto en su contenido. Eso sí, lo mejor que puedes hacer para saber si una descarga es segura, es hacerla directamente desde la página oficial de Microsoft.

ENVIAR A TODO EL MUNDO

_MUY IMPORTANTE Y URGENTE _

POR FAVOR, HAZ CIRCULAR ESTE AVISO A TUS AMISTADES, FAMILIA, CONTACTOS !!!

En los próximos días, debes estar atent@: No abras ningún mensaje con un archivo anexo llamado: Actualizacion de Windows live, independientemente de quien te lo envíe. Es un virus que quema todo el disco duro . Este virus vendrá de una persona conocida que te tenia en su lista de direcciones.. Es por eso que debes enviar este mensaje a todos tus contactos.

Si recibes el mensaje llamado:Actualizacion de Windows live , aunque sea enviado por un amigo, no lo abras y apaga tu dispositivo inmediatamente. Es el peor virus anunciado por CNN. Ha sido clasificado por Microsoft

como el virus mas destructivo que haya existido . Este virus fue descubierto ayer por la tarde por Mc Afee. Y no hay arreglo aun para esta clase de virus. Este virus destruye simplemente el Sector Zero del Disco Duro

RECUERDA: SI LO ENVIAS A ELLOS, NOS BENEFICIAS A TODOS

Tomás González Dorribo

Capitán de la Guardia Civil

Servicio de Telecomunicaciones / SC. Técnica

Tlf: 34.91.514.6381

Fax: 34.91.514.6383

Móvil: 34.696.90.98.76 (33478)