El bulo del mensaje de whatsapp que inactiva las cuentas si no se reenvía

El mensaje está circulando como la pólvora por Whatsapp. Y más tras la caída mundial del sistema de mensajes instantáneos este miércoles. Así rezan las frases que se están haciendo virales: «Hola, soy Karelis Hernández directora de whatsapp, este mensaje es para informarles a todos nuestros usuarios que sólo nos quedan 530 cuentas disponibles para nuevos teléfonos, y que nuestros servidores han estado recientemente muy congestionados, por lo que estamos pidiendo su ayuda para solucionar este problema. Necesitamos que nuestros usuarios activos reenvíen este mensaje a cada una de las personas de su lista de contactos a fin de confirmar nuestros usuarios activos que utilizan WhatsApp, si usted no envía este mensaje a todos sus contactos de WhatsApp, entonces su cuenta permanecerá inactiva con la consecuencia de perder todos sus contactos. El símbolo de actualización automática en su SmartPhone, aparecera con la transmisión de este mensaje. Su SmartPhone se actualizará dentro de las 24 horas siguientes, contará con un nuevo diseño, un nuevo color para el chat y su icono pasará de ser verde a azul.Whatsapp pasará a tarifa de pago a menos que seas un usuario frecuente. Si tienes al menos 10 contactos envía este sms y el logotipo se convertirá en rojo para indicar que eres un usuario frecuente Mañana empiezan a cobrar los mensajes por whatsapp a 0.37 centavos. Reenvía este mensaje a mas de 9 personas de tus contactos y te será gratuito de por vida fíjate y se pondrá azul la pelotita de arriba».

Pero nada de esto es verdad, como ha ocurrido en otras ocasiones. Para comenzar, Karelis Hernández no es la directora de WhatsApp, sino Jan Koum, quien es también miembro del directorio de Facebook. Y por el momento desde la app no ha comentado la existencia de ninguna cadena... y menos que los mensajes no serán gratuitos.