Vuelve el virus que se propaga por las agendas de los teléfonos móviles

Atento si de repente te encuentras en tu teléfono móvil un mensaje con el texto: "¿Es esto tu foto?". Si te llega, no lo abras y no pinches el enlace que aparece a continuación, como recuerda la Policía Nacional en su cuenta de Twitter tras notar que el virus ha vuelto a propagarse de nuevo.

El virus se extiende cuando, al hacer click sobre el enlace que nos han mandado, se le da permiso para instalar una app denominada PhotoViewer.apk. A partir de ese momento, el virus accede automáticamente a toda la agenda de contactos y reenvía el mismo mensaje, expandiéndose sin parar. Además, desde algunas empresas alertan de que esto conllevará un gasto extra en la factura de la víctima que deberá pagar todos los SMS enviados.

Lo mejor es borrar directamente el mensaje y avisar a quien lo ha enviado de que está infectado. Si le hemos dado al enlace, lo mejor es irse a “Ajustes” para buscar la aplicación y borrarla (es mejor darle a que se muestren todas).

Consejos para evitar estos virus

Para evitar que nuestros móviles se infecten, lo mejor es no instalar ninguna app que no provenga de una fuente fiable. Por supuesto, no pinchar en enlaces acortados que provengan de origen o personas desconocidas. Los errores ortográficos o con falta de concordancia también suelen ser un indicador de que el enlace es un virus.