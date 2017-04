Seis aplicaciones para poner tu salud al día

“Por lo menos tenemos salud”. Esa es la afirmación que la gran mayoría de personas decimos el 22 de diciembre después de comprobar que el sorteo extraordinario de Navidad pasó de soslayo por los décimos con los que se ha participado. Pero esa salud también hay que cuidarla el resto del año con una serie de hábitos que cuestan poner en práctica. Se dice que hacen falta 21 días para adquirir un hábito, y para llegar a esta cifra, existen aplicaciones que ayudarán a los usuarios a dejar las prácticas nocivas que estén llevando a cabo. Aquí dejaremos una muestra:

QuitNow!

Uno de los propósitos que mucha gente se marca a comienzos de año es dejar de fumar. La adicción que provoca la nicotina hace que sea un reto complicado, y para ello, QuitNow intentará evitar que el fumador vuelva a coger un cigarro. Para ello, tratará que el usuario se sienta orgulloso de sus logros. El programa monitoriza el tiempo que ha pasado desde que se fumó el último pitillo, los cigarros que te has ahorrado desde que se tomó la decisión de no volver a fumar, y una de las partes más importantes, el dinero que has ahorrado tras dejar de comprar cajetillas. Otro punto fuerte del programa es la muestra de como va evolucionando el estado de salud del usuario y el acceso a una comunidad de exfumadores que en momentos de “mono”, podrán ayudarte a que no vuelvas a tocar el tabaco. Disponible para Android (Aquí) y en Itunes iTunes.

Sleepbot

El descanso es esencial para poder rendir durante todo el día. No dormir bien por las noches puede acarrear un cansancio que te impida desarrollar la jornada laboral a pleno rendimiento. Para ello, Sleepbot detectará tus rutinas de sueño y permitirá comprobar si realmente estás descansando mal por las noches. El usuario marcará la hora a la que se quiere levantar, y la app, media hora antes de que llegue ese momento valorará cuando es el momento preciso para despertarte dentro de ese periodo. Además, se pueden activar opciones para que el teléfono detecte el movimiento y grabe el ruido para valorar si el sueño ha sido placentero o no. De todo esto se crean gráficas y se mostrará la deuda de horas de descanso que tienes, en que momento se hace más ruido (útil para detectar cuando se ronca) o más te mueves en la cama. Poco a poco, el usuario irá aclimatándose a un horario y a una forma de dormir con la que se levantará más descansado. Disponible en Android y en iTunes.

Myfitnesspal

La nutrición y la comida sana tiene cada día más calado entre la población. Para mantener el cuerpo en buen estado de forma, el control de las calorías que se ingieren es importante, y para ello nació la app Myfitnesspal. El programa cuenta con una base de datos de más de 6.000 alimentos, que se irán seleccionando cuando se consuman para llevar un registro de todo lo que comes. Además, tiene un creador de recetas para hacer tus propios platos y ver cuantas calorías tendría. El programa guarda como favoritos los alimentos que se deseen y así acceder al contador de sus calorías de una manera rápida. Además, se pueden añadir amigos y compartir juntos las dietas. Disponible en Android y en iTunes.

Water your body

No sólo los alimentos y el control de sus calorías son importantes para mantener en forma el cuerpo, sino que también lo es la ingesta de agua. Con la cercanía del verano, la hidratación es un factor clave para que el organismo no se lleve un buen susto a cuenta del sol. La app Water your body controla la cantidad de líquido que debes ingerir por día, con relación a tu peso y estatura. Para ello, te dará un aviso de cuando debes beber y cuánta cantidad te queda por ingerir durante el resto del día, los vasos que eso supone, y mantiene un registro de todo lo que bebes. Disponible en Android y en ITunes.

Sworkit

La alimentación y el descanso son esenciales para un ritmo de vida sano, pero no hay que olvidarse de la actividad deportiva. Con Sworkit se podrá realizar una serie de entrenamientos que se podrán personalizar según el tiempo disponible del que se disponga. La app permite una configuración para que la sesión dure entre 5 y 60 minutos, y se pueden elegir cuatro opciones de ejercicios a realizar: Fuerza , Aeróbicos, Estiramientos y Yoga. Además, puedes seleccionar la parte del cuerpo que se quiere entrenar. Todos los ejercicios que se plantean se pueden realizar en cualquier parte, ya que no necesitan accesorios para ellos, sólo algo de tiempo para realizarlos. Disponible en Android y en iTunes.

Habitica

Al final, todas estas aplicaciones apuntan a la creación de un hábito. Si el problema principal es la dificultad en crearlo, Habitica trabaja para eso. Este programa funciona como un juego y permite añadir en un calendario el día a día que el usuario tiene, y en una columna, las rutinas que se quieren adaptar. Existe otra columna que es la de recompensas, que servirá para escribir lo que el usuario tendrá como premio si cumple con lo que establece la app para el futuro ritmo de vida. Conforme se va avanzando en el uso de la app, al más puro estilo de un juego de rol, se irá ganando experiencia o perdiendo puntos de vida si no cumples con los hábitos cofigurados. También se irá subiendo de nivel, y con la experiencia obtenida, incluso luchar con monstruos. Todo un videojuego para fomentar esas rutinas. Disponible en Android y en iTunes.