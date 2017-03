Análisis de 'Horizon: Zero Dawn': Lo primitivo se enfrenta a lo robótico

Sin haber ocurrido aún, ya estamos saturados de mundos posapocalípticos. Por regla general siempre es lo mismo: la Tierra ha quedado asolada por algún tipo de catástrofe y los supervivientes vagan por ella a duras penas. Pero 'Horizon: Zero Dawn', la última propuesta para PlayStation 4 de la desarrolladora Guerrilla Games, llega con algunos meses de retraso para dar una vuelta de tuerca al concepto.

El mundo, tal y como lo conocemos, no existe. Algo ha sucedido en nuestro planeta que ha erradicado a gran parte de la humanidad y ha destruido las ciudades. Los seres humanos han vuelto a vivir en tribus primitivas, solo que ahora los feroces animales a los que tienen que hacer frente son máquinas. Sí, la raza humana creó vida eléctrica y esta se ha adueñado del mundo, logrando, por razones que iremos descubriendo a lo largo de la historia, seguir multiplicándose.

Rost entrena a Aloy para entrar a la tribu de los Nora. / Sony

En medio de esa premisa se encuentra Aloy, una joven paria, es decir, alguien a quien el resto de la tribu evita. ¿La razón? No tener madre, un hecho sobre el que iremos conociendo detalles durante el transcurso del juego. La pequeña se ha criado con Rost, otro paria que cuida de ella hasta que esta decide convertirse en una Valiente y pasar la prueba para entrar a la tribu de los Nora.

A partir de este momento y de una serie de sucesos inesperados, Aloy tendrá que hacer lo posible por salvar a su pueblo. Para ello, deberá recorrer todo el mundo de Horizon, enfrentándose a bestias mecánicas, asesinos y bandidos.

Es difícil jugar a 'Horizon: Zero Dawn' y no pensar en 'Far Cry: Primal' o en las últimas entregas de la saga 'Tomb Raider'. Con el primero tiene en común la ambientación inicial, aunque poco a poco esta irá cambiando según avancemos en la historia. Los movimientos y las armas que Aloy utiliza, sobre todo el arco, son parecidos a los de Lara Croft. Pero dejando a un lado esas similitudes, 'Horizon: Zero Dawn' es un soplo de aire fresco para la consola de Sony. Un juego exclusivo que se muestra de forma espectacular, sobre todo en PlayStation 4 Pro, para la que ofrece dos opciones en sus ajustes: incrementar la resolución o mejorar la fluidez.

Hay que medir muy bien nuestras capacidades a la hora de enfrentarnos con un enemigo. / Sony

Aunque no lo parezca en un principio, uno de los rasgos fundamentales del juego es el sigilo. Enfrentarse a una bestia mecánica es un suicidio si no se va con cautela y analizando sus puntos débiles. Gracias al Foco, un artefacto que Aloy lleva junto a su oreja, la protagonista puede analizar el entorno y revelar además de objetos los puntos débiles de sus enemigos. Así, si un monstruo robótico tiene en su parte superior una bobina con líquido inflamable y le lanzamos una flecha de fuego, esta reventará, quemando todo a su alrededor. En otras ocasiones podemos destruir no solo sus puntos débiles, sino también sus armas, buscando inutilizarlas para contar con una ventaja en la batalla.

Pero todo no es luchar con enemigos, también podemos sabotearlos para que nos ayuden durante la aventura. Así, poco a poco iremos desbloqueando todo el mapa a la par que vamos haciendo misiones secundarias, liberando asentamientos de los bandidos o descubriendo 'calderos'. Estos últimos son lugares totalmente diferentes al entorno habitual del juego que permiten conocer más de cerca a las máquinas, así como conseguir nuevas opciones para sabotearlas.

Asimismo, 'Horizon: Zero Dawn' tiene ingredientes de RPG. Aloy puede ir mejorando su árbol de habilidades, que se divide en tres bloques: sigilo, ataque y recolección de recursos. A lo largo de la aventura podemos ir comprando nuevas armas con el objetivo de vencer a enemigos aún mayores. Arcos, hondas, lanzas e instrumentos capaces de disparar cuerdas con las que atar a los enemigos son algunos de los útiles que podemos usar para derrotar a los enemigos. El mapa, sin ser gigantesco, da una impresión de ser aún más grande debido a que la protagonista solo puede viajar a pie o en 'caballo'.

'Horizon: Zero Dawn' es visualmente espectacular. / Sony

Los 26 tipos de seres mecánicos a los que nos enfrentamos, que tienen aspecto de animal, ofrecen al jugador una variedad suficiente como para idear un nuevo universo fantástico que dará de qué hablar en PlayStation. La sensación de tener que medir cada movimiento buscando no ser detectados a la hora de movernos o de cazar supone una experiencia muy gratificante.

La numerosa cantidad de misiones secundarias, encargos, terrenos de caza y zonas que despejar que se encuentran por todo el mapa de 'Horizon: Zero Dawn' se tornan en horas y horas de diversión. Además, para los amantes de los retos, el juego ofrece varios niveles de dificultad que se adaptan al propio estilo de juego de cada uno. Estos ingredientes hacen del juego una gran propuesta cuya temática y estilo es bastante llamativo.

'Horizon: Zero Dawn' nace para convertirse en una nueva franquicia, en una nueva saga de videojuegos cuya historia permite suficientes variaciones como para que sigan naciendo nuevos títulos afines durante años. La espera ha merecido la pena.