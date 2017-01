Los Premios Genio-Innovación de CMVocento alcanzan su décima edición

Los Premios Genio, promovidos por CMVocento desde 2007 con la asesoría estratégica de Scopen, se han transformado en un Festival que, además de premiar la Innovación en Comunicación de las marcas, hacen un reconocimiento a la innovación en sentido amplio.

Las compañías anunciantes se encuentran en un nuevo entorno en el que necesitan una diferenciación cada vez mayor, para atraer a un consumidor cada día más exigente. Por ello, este año, y coincidiendo con el décimo aniversario de los premios, incluyen como novedad dos nuevas categorías que quieren dar cabida a esta realidad: Innovación en Diseño de Producto e Innovación en Diseño de Servicios.

Con ello se quiere reconocer a aquellas organizaciones que afrontan los nuevos retos, de manera creativa, identificando las necesidades de sus clientes y trabajando para ofrecer productos o servicios relevantes y diferenciadores que mejoren el día a día de las personas.

La celebración de los premios incluye además una jornada de ponencias centrada en la Innovación en la tradición: “Reinventando la Tradición”. Siguiendo con el modelo de celebración itinerante cambiando anualmente de sede, este año tendrá lugar en Logroño (Auditorio Rioja Forum), los próximos 29 y 30 de marzo. La entrega de Premios se celebrará en la tarde-noche del día 30, en la bodega Marqués de Riscal.

Para el Director General de CMVocento, Rafael Martínez de Vega, el objetivo de los Premios es trasladar la innovación en cada uno de los mercados donde Vocento es líder: “Tenemos que situar la innovación como punto de partida para la creación de las tradiciones”. Citando a Joan Roca, Martínez de Vega aseguró que “si no hay raíces y no ha tradición, no hay innovación”. El plazo de inscripción de piezas está abierto y finalizará el próximo 16 de febrero.

Por su parte, Kika Samblás, Partner y Managing Director de Scopen, explicó que los Premios Genio-Innovación “impulsan la Innovación en la Comunicación, reconociendo la iniciativa en comunicación, de las marcas, de las agencias creativas y las agencias de medios de medios”.

Según Carmen Bustos, Socio Fundadora y responsable del área de estrategia e Innovación de Soulsight y también miembro del jurado de esta edición de los Premios: “Las marcas tienen que estar más presentes en el día a día de sus clientes y de las personas a quienes se dirigen, y diferenciarse claramente.” Haciendo hincapié a las palabras de Bustos, el también miembro del jurado de esta edición y Director General de Propelland, Luis Zunzunegui, añadió que “el modelo de negocio no es algo estable, es cambiante y es una nueva oportunidad para todos”.

Para Borja Bergareche, Director de MediaLab Innovación de CMVocento, existe el riesgo de quedarse solamente en el discurso de la innovación y no ponerla en práctica. Bergareche resaltó la importancia de hacer “pequeñas innovaciones que vayan soltando nudos”. Para el Director de MediaLab, es el momento de reivindicar el diseño de la experiencia del usuario y aseguró que las tres calves del futuro del Periodismo son “velocidad de carga, velocidad de carga y velocidad de carga”.