Lego Life, así es la nueva red social "segura" para niños

Los amantes del universo Lego están de enhorabuena. La empresa que además del juego de piezas ha creado películas, videojuegos, libros y hasta drones lanza ahora una red social específica para niños. El objetivo es que los pequeños compartan sus creaciones en un entorno "seguro" donde se mantendrá el anonimato de sus protagonistas. Se trata de Lego Life, una app gratuita que está ideada para manejar en tablets y tanto su versión iOS como la de Amazon Kindle Fire están disponibles desde este martes en Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania. En España aún no está disponible. La idea es crear una comunidad de usuarios menores de 13 años.

Tal y como explica la empresa "publicar datos personales en Internet es peligroso, así que te pedimos que mantengas tu verdadera identidad oculta en Lego Life" Por ello proponen a los pequeños que creen una minifugura que les represente en la red social y así permanecerán "entre las sombras".

Lego Life tiene todas las características de una red social: perfiles de usuario, botón ‘me gusta’, opción de dejar comentarios, uso de hashtags o etiquetas e incluso un ‘muro’ donde se mezcla el contenido impulsado por Lego así como las imágenes compartidas por los usuarios. Te solucionamos algunas dudas sobre la aplicación.

Requisitos mínimos para dispositivos Apple

La app Lego Life será compatible con los siguientes dispositivos Apple:

iOS, versión 8.0 o posterior,

iPhone 4S o más reciente

iPad 2 o más reciente

512 MB de RAM

Pantalla táctil

Compatibilidad con Open GL ES 2.0

Requisitos mínimos para dispositivos Android?

La app Lego Life será compatible con los siguientes dispositivos Android:

Android, versión 4.1.0 o posterior (nivel de API: 16, alias Jelly Bean)

1024 MB de RAM

Pantalla táctil

Pantalla normal, HDPI o superior (al menos 480 x 800, 240 dpi)

Compatibilidad con Open GL ES 2.0

¿Se puede usar sin iniciar sesión con una cuenta LEGO?

Sí, puedes usar la app sin iniciar sesión y explorar contenidos LEGO, ver fotos de otros fans de LEGO y participar en desafíos y cuestionarios. No obstante, no podrás guardar tus fotos, videos y apps favoritos, ver los desafíos en los que has participado y los que has completado.

¿Cómo creo una cuenta nueva en la app?

En la pantalla de bienvenida, selecciona ‘Login’. Al hacerlo, podrás iniciar sesión si tienes un usuario, o crear un usuario nuevo si no lo tienes. También puedes iniciar sesión desde el menú de ajustes de tu perfil. Para acceder a tu perfil, toca la cabeza de minifigura. A continuación, para editar los ajustes, toca el icono situado en la esquina superior derecha.

¿Comparten mis datos personales o los de mi hijo cuando usamos la app LEGO® Life?

No, la información recopilada no se comparte con entidades ajenas a The LEGO Group, según especifica la web oficial.

Para más dudas consultar la web