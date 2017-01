El truco para realizar llamadas con Movistar pese a la avería en Málaga

Esta mañana muchos malagueños, clientes de Movistar, han tenido problemas con sus teléfonos. En muchos casos no se podían hacer llamadas o se escuchaban entre cortadas y no era posible navegar por Internet. El teléfono de Averías de la empresa de Telefonía confirmba que existe una incidencia en Málaga y que trabajan en subsanarla. Los problemas persisten, aunque si se pasa el móvil a 2G, se pueden realizar llamadas sin problemas, según ha podido constantar SUR. Las incidencias parecen estar concentradas en la capital pues usuarios de distintos puntos de la provincia han manifestado a SUR no tener problemas.