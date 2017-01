La tirita, la simple técnica para protegerte de los espías cuando usas el ordenador

Una tirita. Un objeto tan simple puede ayudarte a no tener sorpresas desagradables cuando uses tu ordenador. La Policía Nacional recomienda siempre tapar la webcam para ahuyentar a los ciberespías y evitar así que consigan su objetivo.

A través de la cámara, los hackers pueden conseguir mucho más de lo que creemos así que para no tener que buscar soluciones, lo mejor es anticiparse al problema. Una tirita o una pegatina, dos productos que se adhieren bien y se mantienen pegados son más que recomendables para que las webcams no tengan un uso que no queramos ni que los dueños les hayan dado.