Zorman: «El éxito de 'Soy cani' me pilló por sorpresa»

El youtuber Zorman ha logrado casi 20 millones de visualizaciones con su canción paródica ‘Soy cani’. Pero el repentino éxito no se le subió a la cabeza, continúa creando contenido a la par que disfruta de hacerse fotos con sus fans en eventos como Gamepolis, al que asiste por tercer año consecutivo.

¿Cómo se le ocurre a un programador informático lanzarse a hacer vídeos de humor en YouTube?

Fue mera casualidad. Yo empecé a hacer los vídeos para aprender edición de vídeo y producción musical, que eran dos cosas que me interesaban mucho, tanto para mi currículum como por crecimiento personal.

¿Esperabas que tus vídeos se convirtieran en un icono friki?

Para nada. A mí me gusta mucho la comedia en general y quería mezclarlo todo, mi aprendizaje con algo que me llamara la atención. Me decanté por YouTube, que en esa época no existía ni el término youtuber. Tuve suerte de unirme cuando estaban empezando a monetizar la plataforma, algo que aproveché. Pero cuando mi tercer vídeo, ‘Yo soy cani’, se convirtió en un éxito del verano, me pilló por sorpresa. La verdad es que ahora disfruto mucho el que me reconozcan.

¿Cómo te decantas por los temas de tus vídeos?

Se basan en lo que me apetece en el momento. Pienso en un vídeo para subirlo en unas dos o tres semanas y elijo lo que más me llame la atención, por ejemplo en el caso de las tribus urbanas, busco alguna que esté despuntando, la cojo, la estudio un poco y la parodio.