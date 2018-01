Vuelve el vídeo Martinelli de WhatsApp que te hackea el móvil: ¡no piques, es un un bulo! B de Bulo La Policía advierte que se está extendiendo de nuevo por la aplicación de mensajería SUR Martes, 9 enero 2018, 11:18

El mensaje está corriendo estos días como la pólvora por los grupos de Whatsapp. Probablemente lo hayas recibido recientemente. Se trata de una advertencia en la que alertan del peligro de un vídeo llamado Martinelli que, según dicha comunicación, puede hackear tu teléfono. La propia Policía Nacional ha vuelto a recordarlo en su cuenta de Twitter: «Hay clásicos que permanecen año tras año... Olvídate de estas cadenas, comprueba en perfiles oficiales o en Google (que toooodo lo sabe)#STOPBulos».

«Mañana sale un video por Whatsapp se llama Martinelli no lo abran te hackea el telefono en 10 segundos y no se puede detener de ningina manera. Pasale el datos a los tuyos y amigos» reza el mensaje que pretende poner en jaque a los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea. Sin embargo, no se dan más detalles sobre qué es lo que supuestamente hace ese hackeo: ¿roba los datos? ¿inhabilita el móvil? Fuera lo que fuera, la Policía Nacional ya ha advertido en Twitter de que se trata de un bulo, por lo que pide que no se comparta, ya que se estaría contribuyendo a crear una alarma innecesaria. ¡Así que no piques!