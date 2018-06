Mata a su mujer y se entrega en Zaragoza En lo que va de año 17 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en casos de violencia machista COLPISA Zaragoza Lunes, 25 junio 2018, 11:28

David P., de 39 años, se ha entregado a la Policía tras asesinar a su pareja Raquel D., de 37 años. Lo ha hecho a primera hora de esta mañana en Zaragoza. Los hechos han ocurrido en la vivienda que ambos compartían en la calle Marcos Zapata, 14, del barrio de Delicias.

La pareja no estaría casada, según informa 'Heraldo de Aragón', aunque sí tendría una hija en común, de 10 años. La menor - que pasa a engrosar la terrible cifra de huérfanos por la violencia machista - no se encontraba en la vivienda cuando han ocurrido los hechos. No hay constancia de denuncias previas de la mujer hacia el hombre.

Una dotación policial ha acudido al domicilio y ha hallado el cadáver de la mujer, que no presentaba signos evidentes de violencia, por lo que se está a la espera de los resultados de la autopsia para confirmar las causas de la muerte.

La mujer asesinada en Zaragoza sería la decimoséptima víctima mortal por violencia machista en España en lo que va de año, y la primera en Aragón. El asesinato de estas 17 mujeres ha dejado, además, doce menores huérfanos.

Hasta hoy la última víctima asesinada confirmada por el Ministerio de Sanidad era la mujer que apareció muerta en O Porriño (Pontevedra) el pasado 18 de junio junto a un hombre en el garaje de su vivienda. Ese mismo día otro hombre fue detenido tras matar a su pareja en Badalona (Barcelona).