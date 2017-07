Un vídeo con trucos para ordenar armarios, el más visto de la historia de Facebook Se publicó el 18 de mayo y lleva ya 353 millones de reproducciones. Aunque esta cifra varía por minuto R. M. Lunes, 10 julio 2017, 12:28

Parece que hay muchas más personas de las que un principio podría pensarse preocupadas por el orden en el hogar. Eso o es que cada vez más la falta de espacio les hace buscar trucos con los que solventar ese problema.

Sea como sea, lo que sí está claro, es que un vídeo publicado el pasado 18 de mayo en el canal de creatividades Blossom que muestra siete trucos para combatir el desorden en cajones y armarios se ha convertido en el más visto de Facebook. Lleva nada más y nada menos que 353 millones de reproducciones. Además se ha compartido casi 11 millones de veces y ha provocado casi 170.000 comentarios. Aunque estas cifras seguro que han variado mientras se escriben estas líneas.

Y es que a veces las cosas más sencillas y relacionadas con el día a día son las que triunfan. Porque, ¿quién no se ha cansado de colocar mil veces en la percha una camiseta que no para de deslizarse al suelo del armario?, ¿o quién no tiene hecho un desastre el cajón de los pañuelos?