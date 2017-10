La verdadera historia de la perra de Galicia y su cachorro carbonizado Salvador Sas (EFE) La imagen ha conmovido a España esta semana SUR Domingo, 22 octubre 2017, 18:45

Las historias que protagonizan animales siempre son conmovedoras. Perros que esperan a sus amos a las puertas de un hospital, canes que ayudan a sus congéneres tras fenómenos de la naturaleza como seísmos o tsunamis, etc. El último en protagonizar una tierna historia ha sido la de una perra de Galicia que cogía a su cachorro carbonizado por las llamas y emprendía una carrera. La imagen, que ha dado la vuelta al mundo, ha llegado a los corazones de los internautas que no han dejado de compartir y comentar tal tierna imagen. Pues bien, a veces las imágenes no son lo que parecen y detrás de lo que podría ser una sentimental historia, hay una realidad muy diferente.

Para empezar, tal y como informa El País, no se trata de una perra, sino de un perro y lo que lleva en sus fauces no se trata de su cachorro.Y es que el can de nombre Jacki tenía una manía algo peculiar que no era otra que la de ir recogiendo cadáveres de animales carbonizados que luego enterraba en un campo aledaño a la iglesia, en el que podía sepultar los cuerpos calcinados en tierra y no en cenizas, ya que estaba acostumbrado a enterrar huesos.

La fotografía , captada por el fotoperiodista de EFE Salvador Sas, fue tomada el martes por la mañana en el lugar de A Igrexa de Chandebrito, en Nigrán (Pontevedra).