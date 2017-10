La verdadera historia que esconden los dálmatas de Helena (o de Mónica)

¡Ojo! Si los ves en Facebook, en Twitter o en WhatsApp, que sepas que estos perritos no están abandonados, ni los van a sacrificar. Pero a una barcelonesa le amargaron la vida con esta falsa historia allá por 2014.

Un amigo te envía esta mañana un whatsapp de esos que hacen que se te encoja el corazón: «Van a sacrificar 6 cachorritos de dálmata en una perrera por cierre, si quieres alguno llama al 644 355 XXX. Pregunta por Helena. Si no te interesa, por lo menos pásalo… Por favor, son totalmente gratuitos, difundlo». Tú, movido por la ternura, lo difundes. Pero en este periódico llamamos a Helena hace unos años. El teléfono tenía restringidas temporalmente las llamadas. Sopechas. Igual sería mejor mandar un whatsapp, al que tampoco me respondió Helena.

En la foto de perfil de Helena, un mensaje: «Alguien ha gastado una broma. No contesto WhatsApp ni llamadas. Abstenerse de comunicación conmigo porque NO TENGO PERROS». Conseguíamos cruzar 2 palabras con ella, un rato después, con la excusa de llamar desde un periódico. Poco más contó. Pero sí sabemos que es de Barcelona y no sabe de dónde vino esta cadena.

Ahora vuelve el bulo. Helena, en algunos mensajes, se llama Mónica. Pero ya sabéis que si véis a los dálmatas de Helena, no existen. Alguien los utilizó para destrozar su vida social porque ahora tendrá que cambiar de número. ¿Habéis perdido alguna vez el teléfono? ¿Sabéis el engorro que eso supone de avisar a todos, cambiar agendas y demás? Pues esto es lo mismo. Pero lo peor es que quien urdió el plan llevaba muy malas intenciones para con Helena (o Mónica).