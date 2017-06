Los trucos infalibles de Marie Kondo para que entre todo en tu maleta de viaje La organizadora japonesa da las claves para que hacer el equipaje no se convierta en una tortura MARI CARMEN PARRA Málaga Sábado, 24 junio 2017, 00:59

Esta semana ha entrado oficialmente el verano. El calor aprieta, las playas se llenan, los aires acondicionados funcionando a tope y los niños sin colegio son signos inequívocos de que la estación más esperada del año ya está entre nosotros. Y es que, no hay duda, de que el verano a parte de altas temperaturas trae para muchos las ansiadas vacaciones, con las que, entre otras cosas, se podrá aprovechar para viajar y conocer nuevos lugares del planeta.

Como canta la canción infantil "El viajar es un placer" y no solo por el hecho de conocer sitios diferentes y desconectar, sino porque el organizar una escapada supone disfrutar del antes (todo lo que so preparativos), el presente (el viaje en si) y el después (todo lo que tiene que ver con el recordar las anécdotas y hazañas de la excursión). Sin embargo, si hay un paso que muchas personas preferirían saltarse ese no es otro que el de hacer la maleta. Da igual que año tras año nos hagamos la promesa de que para la próxima ocasión seleccionaremos mejor las prendas y los gadgets del equipaje, porque siempre al final se hará hueco a los posibles 'por si..', con el resultado final de que cerrar la maleta sea imposible o que el peso correcto para poder facturarla se sobrepase.

No obstante, esto ya no será un problema si se siguen los consejos y trucos de la gurú del orden Marie Kondo. La organizadora japonesa, que se ha hecho mundialmente conocida por su método KonMari, un sistema está basado en una especie de 'feng shui' particular y que ha servido de inspiración para millones de personas a las que ha ayudado a ordenar sus casas siguiendo sólo nueve pasos.

Así que, como no podía ser de otra manera, el método KonMari se puede extrapolar a una maleta de viaje y conseguir que en ella entre todo.

Según Marie Kondo hacer la maleta constaría de cuatro pasos:

1

Haz la maleta en una sola tarde. No merece la pena en realizarla por etapas, ya que puede llegar a ser estresante, consumirás un tiempo innecesario y según Marie Kondo “hacerlo por partes, desanima”. Así que hazte la propuesta de terminarla en una tarde. Lo ideal es que sea uno o dos días antes de partir. con un día.

2

Antes de montar la maleta, separa los objetos imprescindibles (botiquín , cargadores, cámaras...) y objetos que no lo son. De las cosas no imprescindibles quédate con aquellas que te hagan feliz. El resto se quedará en casa.

3

Con todo lo que te vas a llevar seleccionado, Marie Kondo explica que lo "más efectivo" es ordenar "por categorías". Los cuatro grupos que aconseja Kondo son: ropa; papeles y documentos; cuidado personal, y electrónica.

4

Con todo agrupado por secciones, Marie Kondo afirma que lo mejor es colocar todos los objetos de una categoría en un mismo lugar, de manera que los documentos y aparatos electrónicos podrían ir en la maleta de mano y la ropa y los productos de higiene, en la maleta de viaje.

Con estos cuatro pasos realizados, llega el momento de doblar la ropa y colocarla en la maleta... Eso sí, siguiendo la metodología de la organizadora japonesa, según la cual, las prendas más delicadas y propensas a arrugarse se ubicarían de pie en la parte superior para que no haya nada que las aplaste (en caso de llevar traje de chaqueta se colocaría de manera horizontal encima de todo). Por otro lado, las prendas más robustas como los vaqueros deberán ir en la parte inferior.

Los zapatos deben ir encarados y en sentido opuesto en una bolsa, para que quede un rectángulo perfecto y así poder encajarlos de manera vertical en la maleta. Todos los productos de higiene y belleza deberán ir en un neceser en frascos más pequeños para reducir volumen.

La ropa interior debe ir doblada del modo que se indica a continuación e ir ubicada en el interior de un neceser, que también se colocará en vertical.