Sencillos trucos para enfriar tu casa en verano sin aire acondicionado Niños alivian el calor frente a un ventilador en su casa / AP Puedes combatir las altas temperaturas en tu hogar usando bien los electrodomésticos, cerrando las ventanas o con tejidos más acordes para el estío. ¡Toma nota! ROSSEL APARICIO Sábado, 17 junio 2017, 00:31

Comienza la cuenta atrás para el verano. Los que empiezan el estío con vacaciones en la playa o la piscina sin duda se enfrentarán al calor con otro ánimo pero ya sea en días de asueto o laborables lo cierto es que son muchos los que temen esa la subida de temperaturas que convertirá en un horno nuestro hogar. ¿Sabes cómo puedes combatir el calor en una casa sin aire acondicionado? O, de tenerlo, ¿deseas reducir el consumo en casa? Toma nota de este listado de sencillos consejos que te ayudarán a enfriar tu hogar. Son gestos fáciles de hacer que bajarán algunos grados la temperatura de tu casa.

1

Ventanas y persianas: ¿las dejo abiertas o cerradas?

Una de las primeras premisas a tener en cuenta es saber cuándo debes abrir o cerrar las ventanas y persianas. Aunque no parezca una tarea complicada lo cierto es que no todo el mundo acierta con las horas. ¿Cómo hacerlo correctamente? Debes bajar las persianas y cerrar las ventanas durante las horas de más calor para así mantener la casa en penumbra hasta la caída del sol. De esta forma, si a las 7 de la mañana el mercurio del termómetro ya se acerca a los 20 grados, debes cerrar las ventanas aunque pierdas claridad. Así evitarás que entre aire caliente en tu hogar. Cuando caiga el sol, por la tarde, y bajen las temperaturas podrás abrir ventanas y subir persianas. La casa estará más sombría, sí, pero con algunos grados menos que sin duda agradecerás.

Si en tu casa tienes toldos, ¡despliégalos! Te ayudarán a mantener estancias con una mejor temperatura.

2

Usa bien los electrodomésticos

Los electrodomésticos son una fuente de calor en casa y por ello debes apagar todos los que no estés usando durante el día. El ordenador, el televisor o alguna que otra lámpara no tienen por qué estar todo el día enchufados si no los utilizas. En el caso de que necesites poner la lavadora, por ejemplo, intenta ponerla a primera hora de la mañana y así, además de evitar las horas de temperaturas sofocantes con el centrifugado, aprovecharás las altas temperaturas de la mañana para que la ropa seque antes. Otra opción es lavar la ropa a última hora del día.

A la hora de cocinar también es recomendable decantarse por recetas más veraniegas reduciendo el uso del horno que sin duda subirá la temperatura de la cocina. ¡Busca recetas frías! Si usas los fogones no olvides encender la campana en la cocina para que salga el calor.

3

Recurre a ventiladores para crear un efecto de aire frío

¡Saca el ventilador! Con él no bajarás mucho los grados de la habitación pero sí te ayudará a crear un efecto agradable de aire fresco. Por las noches, además, el ventilador será más efectivo. Recuerda apagarlo si no estás ya que dejarlo encendido no hará que el cuarto esté más fresco cuando llegues. Y anota otro consejo: Pon el ventilador en la dirección opuesta a la ventana.

4

Crea corrientes en casa

¿Tienes en casa ventanas opuestas? Si las abres cuando caiga el sol lograrás una corriente de aire fresco que agradecerás.

5

Tejidos de verano en el hogar

Los tejidos de tu casa son importantes para mitigar los efectos de las altas temperaturas. ¿Tienes un sofá de cuero? Ponle fundas para evitar que te suden las piernas. En la cama, sofás o asientos evita la pana o terciopelo. El algodón será uno de tus mejores aliados. Si tienes alfombras, guárdalas, dan calor. Otro de los consejos más repetidos es el de usar colores claros que aportarán ligereza y sensación de frescor.

6

Friega el suelo o riega para refrescar

Si tu casa cuenta con un patio, terraza o jardín riega el suelo al caer el día para refrescar el ambiente. Dentro de casa puedes fregar con agua fría dejándolo más mojado de lo normal. Notarás más fresquito.