Tráfico abre una vía para que los militares puedan convertirse en examinadores Gregorio Serrano, director general de Tráfico. / J. P. Gandul (Efe) La DGT, que contará con cien examinadores más en 2018, anuncia mejoras laborales para estos funcionarios, que están en huelga ÁLVARO SOTO Madrid Martes, 18 julio 2017, 20:46

La Dirección General de Tráfico contará a finales de 2018 con cien examinadores más en plantilla, una parte de los cuales serán militares. Este es el principal anuncio que ha realizado el máximo responsable de la DGT, Gregorio Serrano, en un momento en que la tensión entre su departamento y el colectivo de los examinadores, que está en huelga, se encuentra en un punto máximo.

Serrano ha comparecido en la Comisión de Seguridad Vial y Tráfico del Congreso, a petición propia y del PSOE, para informar sobre las medidas puestas en marcha por el Gobierno para responder a los problemas laborales de los examinadores, que llevan un mes haciendo huelga los lunes, los martes y los miércoles de cada semana y que están llevando al caos a las autoesculas y a los alumnos que desean conseguir su carné de conducir.

Actualmente, la plantilla de la DGT cuenta con 774 examinadores, una cifra que en 2018 se elevará a 876, descontando las jubilaciones previstas en estos dos ejercicios, pero sumando las nuevas incorporaciones. Según detalló Serrano, habrá una convocatoria de 80 plazas para abril de 2018, de la que saldrán 70 aprobados que se incorporarán en julio de 2018. Y por el lado de los militares, la DGT prevé 32 aprobados (que se incorporarán en abril de 2018) en una primera convocatoria de 36 plazas y otros 32 de 36 en diciembre.

Este plan de choque prevé responder al desafío que han lanzado los examinadores, cuyas reivindicaciones se concretan en dos vertienes. Por un lado, mejores condiciones laborales: más seguridad frente a alumnos violentos, menos exámenes por día... Por otro, aumento de las retribuciones. Los examinadores denuncian que el Ejecutivo se comprometió en 2015 a crear un complemento específico de entre 250 y 270 euros al mes y a impulsar una nueva escala profesional para el colectivo.

Esta promesa no se ha cumplido, pero ayer Serrano dio un paso adelante y adelantó que antes del final de 2017 se convocarán 435 plazas de promoción interna para que el 60% de los examinadores puedan mejorar su situación retributiva al acceder a la nueva especialidad creada por el Gobierno como funcionarios del subgrupo C1: 432 funcionarios pertenecen en este momento al subgrupo C2. Para prepararse en este proceso de promoción interna contarán, además, con una ayuda para la formación.

Serrano se escudó en que el acuerdo económico no se ha podido cerrar porque necesitaba el apoyo del Ministerio de Hacienda, a la que en reiteradas ocasiones ha elevado la propuesta, sin éxito todavía. También aseguró que la petición de subida salarial es «justa», pero considera que sería difícil explicársela a otros servidores públicos como los de la Guardia Civil, la Policía o los de Prisiones.

Autoescuelas «arruinadas»

La huelga de los examinadores está causando un importante perjucio a las autoescuelas. El presidente de la patronal CNAE, José Miguel Báez, cifra en 150.000 los alumnos que no han podido hacer las pruebas teórica y prácticas y en 20 millones el perjuicio para estas empresas. «Los paros están arruinando a las autoescuelas», sostiene Báez. Coches que no circulan y alumnos que desisten de dar las clases prácticas componen el paisaje que pinta la patronal. «Se está formando un tapón colosal de aspirantes que tardará meses en ser solucionado», destacan las autoescuelas. De hecho, algunas empiezan a moverse. La cadena Hoy-voy ha iniciado los trámites para presentar una reclamación por daños y perjuicios contra la DGT, a la que acusan de «inoperancia».

Así, representantes de las autoescuelas se manifestaron ayer por toda España para reclamar una solución al conflicto que permita desconvocar la huelga de la plantilla, que se convertirá en indefinida a partir de septiembre.

Sin embargo, el panorama no es tan negro, en opinión de Gregorio Serrano. El director de la DGT niega esa cifra y solo admite que no se han realizado 65.000 exámenes prácticas. Así, según los datos de Serrano, en junio se han realizado 80.000 pruebas, las mismas que en abril, cuando aún no había comenzado la huelga, pero menos que los 105.000 que se llevaron a cabo en mayo.