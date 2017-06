El terror te llama

Clave

¿Por qué el Estado Islámico no atenta en España?

El investigador en la Universidad George Washington Javier Lesaca cree que son varias las circunstancias que confluyen para que España no esté en el punto de mira del EI. En primer lugar, destaca la eficacia del ordenamiento jurídico y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. «Su experiencia en la lucha antiterrorista no la tiene ningún país del mundo». Ambas circunstancias permiten neutralizar la amenaza de estos grupos. Sólo en 2016 fueron detenidas 76 personas por delitos relacionados con el terrorismo yihadista (102, en 2015) y algunos, según el Ministerio del Interior, estaban a punto de atentar. Por otro lado, asegura que el Daesh no ha hecho ninguna campaña incitando a atentar en España, pese a que en alguna ocasión ha llamado a la reconquista de Al-Andalus. Por último, afirma que aquí no se dan las condiciones sociológicas para provocar radicalismos.