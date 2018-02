La sorprendente historia que se esconde tras el hummus de Mercadona George Starvrakakis, un griego de 62 años, produce 20 toneladas de puré de garbanzos con una receta que está en su poder desde los 17 años. SUR Martes, 20 febrero 2018, 13:30

Llevaba cerca de cuatro décadas probando suertes en el mercado español. Pero no acababa de cosechar el éxito perseguido. Entonces decidió que había llegado el momento de perseguir el reto que llevaba rondando su cabeza desde que empezó su carrera empresarial en España: fabricar hummus. Pero no cualquier hummus. Hasta entonces había descartado la posibilidad, consciente de la poca tradición patria con este tipo de comidas. Mi intención era hacerlo desde que empecé en 1985. Pero aquí sois tan tradicionales que aparté la idea: no hubiera durado ni dos telediarios". La confesión la ha hecho George Stavrakakis, el protagonista de esta historia, al diario El Confidencial. A sus 62 años este griego, dueño y director de Rensika -la fábrica que produce el que es actualmente el hummus más famoso de la península- se animó a tirarse a la piscina. "Sentí que era el momento en mi etapa final. Ya era hora de un producto innovador. Lo hice. Y me salió fantástico”, añade.

Stavrakakis siguió su impulso. Y acertó. A día de hoy de su planta en Rubí, Barcelona, salen 20 toneladas cada año. El equivalente a unas tres piscinas olímpicas. Lo hacen bajo las marcas YGriega y Simply Greek. La primera de ellas se distribuye en Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés y Ahorra Más. La segunda es su 'joya de la corona'. Todo un éxito de Mercadona, a quien este griego comercializa el 70% de su producción.

Según cuenta 'El Confidencial', desde que empezó a fabricar hummus allá por 2010, la empresa ha crecido de 4 a 82 empleados y su facturación ha aumentado de 1 a 15 millones en 2017 según datos del registro. Y todo gracias a una receta que como él mismo ha explicado tiene en su poder desde los 17 años, "y al final, cuando me he puesto, he dado en el clavo".