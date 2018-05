El otro síndrome de Estocolmo Fotografía cedida por World Press Photo, que muestra a dos hermanas refugiadas con el 'síndrome de resignación'. / Magnus Wennman Jóvenes refugiados entran en un extraño estado de coma, solo registrado en Suecia, mientras esperan el permiso de asilo. No hay explicación oficial SUSANA ZAMORA Lunes, 7 mayo 2018, 00:10

A sus nueve años, Sofía aparenta ser una niña sana, pero cuando su padre la coge para trasladarla a una silla de ruedas es un peso muerto. Sus ojos están cerrados, usa pañales y lleva una sonda en la nariz. No está enferma, pero no está bien. Hace 20 meses desconectó del mundo. Entró en una especie de limbo y nada ni nadie la hacen reaccionar. Se llama 'síndrome de resignación', un trastorno que desde hace dos décadas sufren jóvenes de entre 7 y 19 años en Suecia. No hay ningún otro lugar en el mundo en el que se haya detectado el 'uppgivenhetssyndrom'.

De la noche a la mañana, se muestran «totalmente pasivos, inmóviles, carentes de tono, retraídos, mudos, incapaces de comer y beber, incontinentes y sin reaccionar ante los estímulos físicos o el dolor», aseguraba Göran Bodegard (director de la unidad psiquiátrica para niños del Hospital universitario Karolinska, en Estocolmo) en un artículo publicado en 2005 en la revista médica 'Acta Pediátrica'.

Como Sofía, que hace tres años llegó junto a su familia a este país nórdico huyendo de la extorsión de una mafia local de la antigua URSS, son cientos los menores inmigrantes procedentes de exrepúblicas soviéticas y de los Balcanes que caen en un estado de coma tras haber vivido situaciones dramáticas y tener en el aire el permiso de residencia.

El primer caso se registró en 1998, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha denunciado públicamente. El último en hacerlo ha sido el fotógrafo sueco Magnus Wennman, ganador del primer premio individual en la categoría 'Gente' del concurso World Press Photo. La imagen muestra a dos hermanas refugiadas de Kosovo, impasibles y postradas en una cama.

Refugiados 160.000 solicitudes de asilo recibió Suecia solo en 2015. Un año después cayeron a 30.000. 169 casos ha contabilizado el Gobierno de Suecia del 'síndrome de resignación'.

Los casos no han dejado de multiplicarse y dos décadas después de que se describiese el primero, todavía no hay una teoría oficial que explique el gran enigma de por qué solo se da en Suecia. Los últimos datos aportados por la Junta Nacional de Salud sueca constatan 169 casos entre 2015 y 2016, los dos años con mayor entrada de refugiados de su historia, con 350.000 en total.

Para el investigador y psiquiatra clínico Fermín Mayoral, el 'síndrome de resignación' no es algo nuevo. «A lo largo de la historia, han tenido lugar acontecimientos trágicos que se han vivido de forma traumática por sus protagonistas, que han sufrido síntomas similares. Lo que ocurre es que en función de los tiempos, se le pone un apellido u otro». En su opinión, este cuadro clínico responde a lo que en psicología se conoce como 'indefensión aprendida', «una reacción del ser humano o del animal que acontece cuando su lucha por sobrevivir es estéril e ineficaz. Es entonces cuando se muestra dócil, se inhibe de la situación ante el convencimiento de que ya no puede hacerse nada para evitarla», explica Mayoral. «Hay base científica suficiente para afirmar que una indefensión emocional, con traumas graves en personas vulnerables, puede conducir a un estado vegetativo e, incluso, ocasionar la muerte en niños», dice.

Pero, la clave sigue siendo ¿por qué solo en Suecia? Los especialistas creen que responde a razones socioculturales. «Dependiendo del lugar de origen, los individuos reaccionan de distinta forma ante la tristeza, el dolor o el drama. En este caso, los inmigrantes procedentes de los Balcanes puede que interioricen mucho más los problemas, se metan en sí mismos y acaben por abandonarse, ayudados por un sistema que, como el sueco (rígido y controlador), no deja ninguna salida cuando deniega un permiso de asilo. En ese momento, el inmigrante no encuentra ningún resquicio y se abandona por completo», plantea como hipótesis Joseba Achotegui, secretario general de la sección de psiquiatría transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría.

Los más escépticos con el 'síndrome de resignación' apuntan a que los niños podrían estar fingiendo para lograr el permiso de asilo, extremo que descartan los especialistas dado que los síntomas no son voluntarios y pueden durar meses sin variaciones.

En 2013, el Gobierno sueco publicó una guía sobre este fenómeno en la que recomendaba como tratamiento más efectivo otorgar permisos de residencia permanente, ya que de lo contrario los pacientes no se recuperarán. Hay documentados episodios en los que, meses después de que la familia recibiera el permiso para quedarse, el niño se restableció al sentirse ya seguro y a salvo.

Sin embargo, con el endurecimiento de las políticas migratorias en el país, como consecuencia del repunte de la criminalidad, todo ha cambiado. Ya no hay compasión. Las cifras hablan por sí solas: de las 160.000 solicitudes de asilo recibidas en 2015, se pasó a menos de 30.000 en 2016.