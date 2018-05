Síguenos en @BdeBulo en Twitter y en Facebook El sevillano que responde sin lógica a un catalán, la entrevista con la que te quieren manipular Antonio Garrido durante la entrevista. / SUR B de Bulo El viola Alejandro Garrido del Gran Teatro Liceo de Barcelona sorprende a todos con unas respuestas que muchos reivindican como nacionalistas JON SEDANO Málaga Jueves, 3 mayo 2018, 00:17

«Buenísimo esto. Un sevillano, Alejandro Garrido que toca en el Liceo de Barcelona lo intentan entrevistar en catalán, imagino antes ha dicho que en español y se han negado, y en venganza les responde lo que le da la gana montando un show». Este mensaje se envía junto a un vídeo de poco más de tres minutos de duración donde un hombre, que comienza a ser entrevistado en catalán, responde de forma ilógica a las preguntas que le hacen.

El texto que acompaña al vídeo le confiere un carácter de reivindicación, al hacer ver que un castellanohablante se niega a contestar una pregunta en catalán, un hecho que en estos momentos puede ser utilizado como discurso nacionalista. Pero ni Garrido contestó con ese sentido, ni el vídeo es una entrevista real. El sentido que se le está dando en redes sociales se basa en un bulo.

El sevillano Alejandro Garrido, viola solista de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, acudió a la Universidad de Barcelona para ser entrevistado como prácticas de la asignatura de Comunicación Audiovisual, como muestran las iniciales CAV que se ven en el vídeo. Parte del ejercicio, estipulada de antemano por el profesor Gerard Gomezano, es pedir a los invitados que contesten de forma libre para obligar a los alumnos a vivir situaciones fuera de su zona de confort. De hecho, hay un segundo vídeo donde se puede ver otra entrevista similar en la que contesta de la misma forma a preguntas hechas en castellano:

Tras el bulo, el profesor ha contestado al vídeo original subido por Garrido en Youtube para explicar lo ocurrido: «Se trata de un ejercicio de los alumnos de comunicación audiovisual de la UB. Como podréis ver hay más de una entrevista, algunas son en catalán otras en castellano y ambas respondidas en tono parecido. Yo soy el tutor de dichos alumnos y doy fe de que no hay otra intencionalidad que no sea la de practicar y enfrentarse a un entrevistado impredecible. El resto el rock and roll…».

El propio Garrido, que ha subido los dos vídeos a su canal de YouTube, ha respondido hace un par de días en uno de ellos de la misma forma surrealista: «Yo solo quería promocionar mi empresa de dentaduras postizas para muñecas inflables».