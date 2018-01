Segunda mitad al 50%, compra tres y paga dos... ¿Sabes cuánto te ahorras y si te compensa? Las promociones nos atraen hasta tal punto que no sabemos qué beneficio real suponen. Aquí tienes una guía para no perderte E. D. M. Miércoles, 10 enero 2018, 19:04

Es tiempo de rebajas, pero más allá de las gangas que podamos encontrar en esta época del año, los descuentos se han convertido en algo habitual en las tiendas y supermercados a lo largo del todo el año. Pero, ¿sabemos interpretar bien los descuentos? ¿Qué compensa más un 3x2 o una segunda unidad a mitad de precio? ¿Cuál es el ahorro real en cada uno de los casos?

No siempre interesa 3x2: compre tres y pague dos

Quizá sea el más frecuente de todos los reclamos. No hay supermercado que se precie que no tire de estas promociones al menos tres o cuatro veces al año en sus catálogos. El sistema es muy simple y atractivo: compras dos unidades y te llevas una más que supuestamente sale gratis. Sin embargo, dejarse llevar por estos reclamos puede salirnos caro. La OCU ya ha advertido en otras ocasiones de que los formatos 3x2 en la compra «no siempre son más baratos». Para la organización de consumidores, estos descuentos pueden suponer incluso un gasto extra porque a veces no se consumen todos los productos antes de que se estropeen. En el caso de alimentos, para aprovechar bien estos descuentos hay que realizar una buena previsión, organización y control para no acabar tirando el dinero.

¿Cuál es el descuento del que me beneficio? Un reclamo del 3x2 es lo mismo que conseguir una rebaja del 33% en cada una de las unidades que se compran.

¿Realmente compensa esta promoción? Suele ser interesante en productos no perecederos o que consumamos en gran cantidad. Por ejemplo, en el caso de los refrescos, detergentes, el agua, los lácteos o el pan (si vamos a congelarlo) y siempre que tengamos seguridad de que vamos a consumirlos antes de que caduquen.

Ojo con las compras compulsivas Dos por el precio de uno

Más interesante que la anterior y mucho menos frecuente en supermercados. Esta promoción suele darse en comercios de ropa, gafas, zapatos, etc. El sistema aquí está claro: si compras una unidad te regalarán otra.

¿Cuánto me estoy ahorrando? Fácil, un 50% de descuento en cada unidad.

¿Cuándo interesa? Interesa siempre que vayamos a utilizar esa segunda unidad. Consumir por consumir nos lleva a las compras compulsivas que al final se notan en nuestro bolsillo.

Parece más de lo que es La segunda unidad al 70% de descuento

Tan sólo la cifra del porcentaje es tan llamativa que entran ganas de lanzarse a comprar lo que sea porque seguro que nos beneficiamos de una ganga. Ante todo, hay que tener cuidado y leer muy bien los rótulos. En ocasiones, el precio al 70% sale destacado con cifras mucho más grandes y no caemos en que la primera unidad que se compra se paga al 100% y es a ese precio al que habrá que sumarle el precio rebajado de la segunda unidad.

¿De qué descuento me estoy beneficiando? Aunque el descuento parece tremendo, no es tal. En realidad es de un 35% en cada una de las dos unidades que se compran. Es decir, un descuento muy similar a la promoción del 3x2, que es del 33%.

¿Y si es la segunda unidad al 50%? En ese caso, el descuento aplicado es del 25% en cada una de las dos unidades.

¿Cuándo interesa? Básicamente en productos de alto consumo o que compramos en grandes cantidades y que podemos guardar sin que rebasen su fecha de caducidad. No está de más plantearse si necesitamos la segunda unidad, porque aunque esté al 70%, comprar un solo artículo siempre será más barato que comprar los dos aunque el segundo esté rebajado.

El ahorro es menor a otras promociones La segunda (o tercera) unidad por un euro más

No son más que modificaciones de la promoción 3x2 o 2x1. Se suele dar en tiendas de ropa o complementos y da la impresión de que nos estamos beneficiando de una gran oportunidad porque parece que (casi) nos están regalando algo. Pero, ¿realmente es así?

¿De qué descuento me estoy beneficiando? Hay que calcular qué proporción es ese euro con respecto al precio de una sola unidad (segunda unidad por un euro más) o de dos unidades (tercera unidad por un euro más). En el primer caso, el porcentaje de ahorro será menos del 50% y en el segundo del 33%.

¿Resulta interesante? Pues en los mismos casos que los reclamos de 2x1 y 3x2. No compensa en productos con precios muy bajos.