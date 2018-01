El secreto oculto tras la sirena de Starbucks El rostro del conocido logo de la cadena de cafeterías esconde una asimetría, solo al alcance de aquellos capaces de reparar en el detalle más minúsculo. Está hecho a posta con un motivo SUR Viernes, 19 enero 2018, 15:27

Puede que solo los más observadores se hayan percatado. ¿Alguna vez te has fijado en el logo de la famosa cadena de cafeterías Starbucks detenidamente? Su bella sirena -seña de identidad de la casa- no es tan perfecta como parece. Su rostro esconde una asimetría, solo al alcance de aquellos que gustan pararse en el detalle más minúsculo. Para descubrirlo hay que revisar su mirada. El lado derecho de la nariz tiene una sombra ligeramente más corta que la que muestra el lado izquierdo. ¿Un error? la respuesta es no. En publicidad no hay errores. Se trata de un gesto totalmente intencionado. Pero, ¿con qué propósito?

Según ha revelado la agencia Lippincott a Co.Design, cuando recibieron el encargo de Starbucks de darle una vuelta a su primer logo -una imagen de una sirena con doble cola inspirado en un personaje de la mitología medieval italiana- estuvieron un rato observando el rostro de la sirena y se percataron de que algo no funcionaba. Cuando llegó a sus manos, la sirena era bella, pero tan extraordinariamente bella, tan perfecta que parecía, más bien, un robot, un alien intentando aparentar ser una mujer. Alguien inalcanzable. "Nos dijimos: 'Tenemos que volver atrás y devolverle algo de humanidad'. La imperfección era importante para el éxito de la marca", explica la agencia a la revista especializada en diseño. "Era, literalmente, el rostro de Starbucks".

Fue así como los creativos de la agencia neoyorquina optaron por dicha asimetría. "Todos estuvimos discutiendo, debatiendo y debatiendo. Y fue entonces cuando el equipo se dio cuenta de que, a pesar de lo que todos hemos creído sobre el atractivo humano, a nadie le gustaba mirar una cara perfecta después de todo", destaca el artículo de Co. Design.