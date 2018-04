Verdades y mentiras para perder peso antes del verano

Sin recetas mágicas. Ponerse en forma de cara al verano, eso que llaman la 'operación bikini', requiere esfuerzo y sacrificio, físico y mental, para perder esos kilos de más que nos sobran. Pero, antes de empezar a imaginarnos como figurines, conviene empezar a desterrar mitos sobre las dietas milagro y el fitness. Javier Navarro, entrenador personal, afirma que lo importante es «estar pendientes de la salud» y «ser honestos». ¿Cuántas veces has escuchado que tienes que beber mucha agua? ¿Y que es bueno correr? Ojo, porque hay mucho falso mito. «Si quieres verte mejor frente al espejo no te fijes tanto en el número de la báscula como en tu composición corporal», explica Navarro. Si pierdes peso demasiado rápido probablemente estés sacrificando tu masa muscular y eso no te va a hacer tener ese físico que tanto deseas.

MITO A sudar, que hay que quemar

Una las trampas para la pérdida de grasa es la de sudar a toda costa. «Huye del papel film alrededor del abdomen y de las fajas, así como de las saunas y el cardio a pleno sol», advierte Navarro. Sudar no adelgaza, lo único que hará es que pierdas líquido que se va a recuperar con la bebida, incluso si solo es agua. La pérdida de grasa es el resultado de un proceso de déficit calórico prolongado en el tiempo, a ser posible progresivo, controlado y equilibrado, «establecido por un profesional».

VERDAD Compromiso a largo plazo

Lo sentimos, no hay una fórmula mágica. Un buen físico saludable se construye con «disciplina, esfuerzo y constancia», enumera Navarro. Si te comprometes al 100% con tu cuerpo éste te lo agradecerá y los resultados llegarán a su debido tiempo. «Dieta adecuada, ejercicio físico, descanso y salud emocional». Cuida tu cuerpo y tu mente porque te tienen que durar toda la vida.

MITO Mil abdominales para lucir 'six-pack'

¡Ojo! Hacer muchos abdominales hará que trabajes un músculo que se sitúa justo debajo de una capa de grasa que tendrás que eliminar con dieta y ejercicio. Esto también es válido para cualquier otra parte del cuerpo: «la grasa corporal no se pierde de forma localizada», explica el entrenador.

VERDAD El entrenamiento de fuerza funciona

Entrenar ejercicios de fuerza va a mantener tu masa muscular mientras pierdes grasa, ayudará a la quema de calorías, mejorará tu cuerpo a nivel funcional y hormonal. «Es la base de la fórmula, no todo es correr», explica el entrenador.

MITO Para definir, poco peso y muchas repeticiones

Los gurús de tu gimnasio te dirán que la definición del músculo se consigue con poco peso y muchas repeticiones. Si bien es verdad que trabajar de forma más intensa y ejecutar series compuestas va a favorecer la quema de grasa, «ésta no se va a producir si no hay un déficit calórico». Por lo tanto no se trata de un entrenamiento concreto ni de una dieta específica, si no más bien de un plan de acción global que tenga en cuenta todo en conjunto.

VERDAD Cuenta lo que comes

Las dietas equilibradas que están prescritas por macro nutrientes son las más adecuadas ya que se tiene un control exacto de la ingesta y permite crear un déficit calórico controlado y saludable. «Lo que no se mide no se puede controlar», explica Navarro que recomienda que todo sea supervisado por un nutricionista experto.

MITO Las dietas (y los productos) milagro

La pérdida de grasa debe ser siempre saludable y a través de comida real y equilibrada. Las dietas milagro de internet o los productos que prometen pérdidas rápidas de peso son un recurso peligroso y no suele funcionar a largo plazo, ya que basan la pérdida de peso en alimentaciones que no se pueden sostener en el tiempo y que no educan a la persona a comer y a alimentarse debidamente. «Si estás dispuesto a hacer un cambio en tu dieta consulta con un profesional cualificado y, preferiblemente, que apueste por planes nutricionales basados en comida real», explica el entrenador personal.

VERDAD El cardio en ayunas

El ejercicio en ayunas «prescrito de forma correcta» puede funcionar muy bien para la quema de grasa, pero hay que tener cuidado de no sobrepasar los umbrales que puedan provocar pérdida de masa muscular o fatiga excesiva en personas no entrenadas. Como siempre, consulta antes con un entrenador.

MITO Los carbohidratos por la noche

La restricción de hidratos de carbono es un recurso muy usado en las dietas, pero debe estar prescrito por un profesional que tenga en cuenta las variables de cada individuo y su actividad física. Cuenta Navarro: «Las personas que entrenan por la noche van a necesitar carbohidratos para la correcta recuperación y evitar la degradación de músculo». La cantidad y el tipo dependerá de cada caso y debe estar establecido por un profesional.

VERDAD Llevar una vida activa

Si aumentas tu actividad diaria quemarás más calorías y serás más saludable. Si además apuestas por actividades de ocio que impliquen actividad física aumentarás tu consumo de calorías diario. La apuesta de Javier Navarro es clara: «Busca planes alternativos a rodearte de comida basura sentado en tu sofá».

MITO El entrenamiento del hamster

Estar horas en la cinta de correr, la elíptica o la bicicleta estática a baja intensidad es poco eficiente en lo que a quema de grasas se refiere. «El entrenamiento cardiovascular tiene unos rangos de intensidad efectivos que deben ser prescritos por un profesional para cada persona», especifica nuestro entrenador. Ademas el ejercicio cardiovascular puede ser peligroso si se realiza sin conocimiento y expones a tu corazón a intensidades para las que no está preparado. A todo eso debemos añadir, como siempre, que sin una dieta adecuada que provoque un déficit calórico el cardio no será suficiente.

VERDAD Bebe bastante agua

El agua no quema grasa, pero su déficit puede provocar que el cuerpo retenga líquido por la escasez, además de ser peligroso durante la época estival. Aségurate de estar bien hidratado y de beber suficiente durante todo el día, sobre todo antes, durante y despúes del ejercicio. «La sed es una señal de alarma del cuerpo que indica que ya llegas tarde para hidratarte», indica nuestro entrenador.

MITO A cuidarse de lunes a viernes

¿Crees que es suficiente? Hay personas que optan por restringir la alimentación de lunes a viernes para compensar los excesos de fin de semana, incluso por debajo de las necesidades nutricionales mínimas para el día a día. «Esto no sólo no va a conseguir que pierdas grasa sino que es peligroso para la salud e incluso puede provocar el efecto contrario al deseado», advierte Navarro.

MITO ¡Hay que pasar hambre!

Los ayunos de horas o varios días están de moda en Internet. «Hay alguna evidencia científica de que ha funcionado en algunos casos aún falta bastante investigación al respecto», matiza Navarro. Además, comer de manera descontrolada para después ayunar no educa a tu organismo a estar equilibrado y puede provocar desequilibrios hormonales. Hacer ayunos por cuenta propia sin control médico es una mala idea si lo que quieres es perder grasa de forma segura y permanente.