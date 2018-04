'Malagaentrena': el canal de fitness de dos malagueños que triunfa en Youtube José Ruiz y Patricia Vera / SUR En apenas tres años, José Ruiz y Patricia Vera han conseguido 140.000 suscriptores y 1,2 millones de visitas al mes con vídeos de rutinas y tutoriales para hacer ejercicio IVÁN GELIBTER Domingo, 29 abril 2018, 00:46

'La mejor rutina'; 'Aprendemos a escalar'. Esos son los nombres de los últimos dos vídeos del canal de Youtube'Malagaentrena'; protagonizado por los malagueños expertos en fitness, José Ruiz (28) y Patricia Vera (22), y que en algo menos de tres años ya suman 140.000 suscriptores y 1,2 millones de visitas mensuales. Así, se han convertido en una referencia nacional e internacional del fitness online. Aunque no viven del canal («ya no se gana tanto dinero como antes», afirma él), sí que han conseguido montar una empresa de entrenamientos, también de forma online. «El canal lo empecé en 2015. Yo venía teniendo éxito con los entrenamientos personales y quería llegar a más gente con menos esfuerzo. Ahí me di cuenta de que podía cambiar la vida de las personas. Cuando descubrí la herramienta de Youtube aprecié que podía ayudar sin estar presente en cualquier momento y en cualquier parte del mundo», relata.

En el canal de Youtube de Malagaentrena se 'estrena' un vídeo nuevo cada día. «Compartimos tutoriales, rutinas.. todo dedicado a ese público al que le cuesta ir al gimnasio», asegura José Ruiz, que cuenta que recibe mensajes de gente que ha perdido 30 kilos que les ha cambiado la vida. Para tener este éxito en internet tienen que trabajárselo a diario, aunque no le da para vivir exclusivamente de ello. «Ahora empieza a ser un complemento económico, pero no es tan rentable de forma directa cuando en este tiempo he ganado 3.000 euros después de haber invertido al menos 2.000. Vivir de Youtube es algo muy complejo, pero es una herramienta para llegar a más gente», añade.

Antes de llegar a Youtube, José Ruiz se dedicaba a los entrenamientos personales en Málaga. Ahora, él y Patricia (socia y pareja) se dedica a los asesoramientos online, y ha conseguido unos 50 clientes en cuestión de tres meses. «Hemos tomado esa decisión porque el entrenamiento personal ocupaba demasiado tiempo. De esta manera podemos llegar a más gente y cambiar más vidas», admite.

José empezó en solitario y desde cero con tan solo 23 años. «Empecé por mi cuenta creándome mi propia página web, y contaba con una pelota y unas gomas elásticas con las que me iba desplazando a los domicilios de la gente. A raíz de ahí me pude alquilar una sala y después otra ya en un gimnasio. A raíz de todo esto hemos conseguido patrocinios de material de entrenamientos, y de suplementación, así como de comidas preparadas al vacío que se reparten a domicilio».

Uno de los capítulos más destacados fue cuando conoció a Patricia , en ese momento siendo modelo en el casting de Miss Málaga. «Apenas pesaba 45 kilos y volqué todos mis conocimientos en ella. En dos o tres años ha dado un gran cambio; y eso está influenciando a chicas jóvenes con problemas de peso, ya sea por el exceso o por estar demasiados delgadas. «Toda la historia de superación personal de ella ha sido una parte importante del éxito, más del 50 por ciento», explica.

En cuanto a las previsiones para el futuro, José y Patricia creen que van a llegar a los 300.000 seguidores, o así lo dictaminan las web de estadísticas de crecimiento en Youtube, aunque no descartan llegar el medio millón. según las estadísticas. Mientras tanto, se recorren los diferentes eventos internacionales de fitness, como esta última en Alemania sobre la que también hicieron un vídeo.

«Queremos seguir trabajando online y todo euro que nos entre invertirlo en el proyecto, porque nos encanta la sensación a nivel personal de estar contribuyendo a mejorar la vida de los demás», señala. Seguidos especialmente desde España, México, Chile y Argentina, se han hecho tan conocidos que en los últimos tiempos ya tienen hasta fans. «Desde hace cuestión de seis meses nos paran y nos reconocen por la calle. Al principio ha sido muy chocante y lo hemos vivido con cierta incredulidad. Pero ahora creemos que es de las cosas más bonitas, porque se trata de personas que te siguen, pero que sobre todo has influenciado para bien», sentencia.