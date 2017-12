Disfrutar sin excesos del alcohol, ¿cuánto engorda una copa? Según la OMS no deberíamos tomar más de 20 a 60g diarios de alcohol. Esto equivale una copa de vino pero, ¿cómo lo calculamos? MARI CARMEN PARRA Málaga Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:26

En nuestra cultura la palabra celebrar es sinónimo de beber. En estas fechas tan señaladas no es difícil caer en los excesos. Ya sea una copa, una cerveza o un cocktail. Los eventos, cenas y fiestas están ligados socialmente al consumo de bebidas alcohólicas. Antes de la llegada de las fiestas es mejor que sepas cúantos días de gimnasio te van a costar estas copas de más.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) no deberíamos tomar más de 20 a 40g diarios de alcohol en mujeres y de 40 a 60g en hombres. Una vez superadas estas cifras se considera un “consumo perjudicial”.

De momento, lo único que se puedes hacer es calcular el número de calorías de las bebidas alcohólicas a base de Matemáticas, teniendo en cuenta que un gramo de alcohol supone 7 kilocalorías, el resto es hacer cuentas. ¡Y vaya números que salen!

Un gramo de alcohol tiene 7 kilocalorías, es decir, más que un gramo de hidratos de carbono o proteínas ( 4Kcal/g) y menos que la grasa (9 Kcal/g). Sin embargo, hay una diferencia básica a destacar, según apunta Ana Márquez (dietista y nutricionista de Nutrisana), y es que el alcohol "no es un nutriente y las grasas, proteínas e hidratos sí lo son, su energía la usamos en procesos fisiológicos, bioquímicos fundamentales para mantener la homeostasis y la vida", mientras las kilocalorías procedentes del alcohol "son consideradas 'vacías' pues no nutren pero sí engordan".

¿Pero cómo se miden las calorías que se ingieren en una copa? La manera es muy sencilla y Márquez expone un ejemplo muy clarificador. "Al igual que un bocadillo, según su tamaño e ingredientes, tendrá mayor o menor cantidad de kilocalorías procedente de los nutrientes que posee, pues una copa de bebida con alcohol, según sea de grande y según qué tipo de bebida sea, tendrá mayor o menor cantidad de kilocalorías".

Cómo calcular las calorías de una copa

Un dato que ayudará a saber cuánto engorda una bebida alcohólica será "el grado alcohólico del etiquetado", puesto que éste indica la cantidad de alcohol que posee una bebida (contenido de alcohol absoluto en 100 cc), por lo que a mayor graduación más alcohol y, por ende, "más calórica será", señala Ana Márquez, a la vez que matiza que si además esa bebida lleva azúcares, como puede ser un ron, las kilocalorías finales aumentarán. De ahí, que la comparación con el 'bocata' se pueda aplicar completamente a la bebida, puesto que no tienen las mismas kilocalorías un vaso de 30 cc que uno de 200 cc o una lata de 330 cc.

Como ejemplo se va a calcular las calorías de una botella de vino que en su etiquetado indique que tiene un grado alcohólico del 12% o 12º, lo que significa que en un litro de vino hay 120 ml de alcohol. Sin embargo, lo primero que habrá que hacer es conocer cuántos gramos de alcohol hay en ese litro, para así calcular las calorías de ese litro, un resultado que se obtendrá de multiplicar por la densidad del alcohol que es 0,8 g/ml. Es decir, si en un litro de vino hay 120 ml de alcohol y se multiplica por su densidad para obtener los gramos, resulta que hay 96 g de alcohol en ese litro. Después se multiplica por las kilocalorías (recordando que 1 gramo tenía 7 Kcal) y se obtiene que en esa botella de vino hay 672 kcal. Es decir, que si se toma una copa de 100 ml se ingerirán 67,5 kilocalorías.

Hay un estudio del Fondo Mundial para la Investigación de Cáncer (WCRF), donde recuerdan que una copa de vino contiene unas 177 calorías de media, lo que equivaldría a tomar dos galletas de chocolate

Calorías aproximadas de...

Una caña (200 cc) de cerveza: 70 kcal.

Una lata de cerveza: 105 kcal.

Un vaso pequeño de vino (100 cc): 70 kcal.

Un carajillo (25 ml): 70 kcal

Un vermut (100 ml): 140 kcal.

Una copa de coñac (50ml): 140 kcal.

Un combinado (50 ml): 140 kcal. No están metidas las calorías del refresco.

Un whisky (50 ml): 140 kcal.

En general para quemar de media 100 calorías, que equivale aproximadamente una lata de cerveza, deberíamos correr 10 minutos, es decir, si bebes tres cervezas, media hora de cardio intenso has de realizar. Recordemos que de una excepción al exceso hay un paso...o dos copas.

¿Por qué es tan alto el aporte calórico del alcohol?

Se conoce que las bebidas a mayor grado alcohólico, más gramos de alcohol poseen, sin embargo, el problema radica, en opinión de Márquez, en que "la población no tiene demasiado conocimiento sobre las kilocalorías del alcohol". De hecho, señala que en su consulta los pacientes quedan asombrados cuando descubren lo que engorda un gramo de alcohol que es, casi tanto como las grasas. "Ante este desconocimiento, restan importancia a ese ingreso de energía, no se plantean que van necesitar caminar a paso rápido media hora para quemar las calorías de una copa de vino que se han tomado", afirma la nutricionista.

Kilocalorías nocivas

Pero estas kilocalorías no son sólo "malas" porque engordan, sino que son "nocivas" puesto que el alcohol no es un nutriente "de modo que no son calorías que nuestro organismo vaya a emplear en algo positivo para él". El alcohol es un tóxico que el organismo metaboliza en un 95% en el hígado para eliminarlo y el resto lo expulsa por la excreción, por el aliento, el sudor, la orina, la saliva o la leche materna, razón por la que está más que prohibido en el embarazo y la lactancia.