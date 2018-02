Cómo calmar las ganas de picar a todas horas Una mujer indecisa. Comer en platos pequeños, elegir alimentos con fibra y masticar bien la comida te ayudarán a evitar ingerir calorías vacías R. ALCOLEA/MUJERHOY Lunes, 12 febrero 2018, 07:20

Seguir una dieta equilibrada no es tarea fácil. Los expertos recomiendan realizar al menos cinco comidas diarias y en menores cantidades. No obstante, debido al ajetreado ritmo de vida, no siempre es posible hacerlo y es entonces cuando el hambre nos juega malas pasadas y picamos entre horas.

Para que el hambre a deshoras no estropee el esfuerzo de toda una semana de dieta, los expertos proponen algunos trucos que te ayudarán a engañar al cerebro para tener menos sensación de apetito. (Más información en Mujerhoy.com)