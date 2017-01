Estos son los tipos de ejercicios que triunfarán en 2017

Después de los excesos navideños y una vez puesta sobre la mesa las lista de buenas intenciones para el nuevo año, hay una imagen que se repite año tras año: gimnasios llenos de nuevos clientes dispuesto a conseguir, o al menos acercarse, al peso ideal. También hay quiénes prefieren el aire libre o ir por libre, y aquellos que se apuntan a un entrenador personal.

Sea cual sea la opción elegida quizás te interese saber cuáles son las modalidades que van a ser tendencia en este 2017, según un estudio que cada año realiza el American College of Sports and Medicine (ACSM) basado en las opiniones de más de 30.000 profesionales del ejercicio físico, de países como Brasil, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Corea, Kuwait, España, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos o Reino Unido.

En el primer lugar, se encuentra el entrenamiento con peso corporal. Se trata de unos de los más baratos ya que no requiere de ningún material para practicarlo. Los beneficios son la mejora de la fuerza y de la resistencia además de realizar un trabajo neurológico y motriz, ya que se entrena tanto el cuerpo como la mente. También se previenen lesiones ya que los movimientos no son tan analíticos y repetitivos como los que se realizan en el gimnasio. Sin embargo, puede no ser aconsejable para personas que se inicien en el deporte y su fuerza sea aún baja. Además se requiere un conocimiento previo de cómo realizar los ejercicios de manera correcta porque, de lo contrario, estos no serán efectivos. Entre los ejercicios que suelen incluirse en este tipo de rutinas están las flexiones en sus respectivas variantes, la plancha, crunches, sentadillas y saltos, entre otros.

El segundo lugar lo ocupa, el entrenamiento de alta intensidad por intervalos, que consiste en combinar períodos cortos de alta intensidad (y por tanto anaeróbicos) con descansos breves de recuperación. Según los expertos, es ideal para mejorar la resistencia cardiovascular y quemar calorías. El entrenamiento de alta intensidad por intervalos mejora la sensibilidad a la insulina lo que conlleva menos probabilidad de acumular grasa y mas facilidad para utilizarla como combustible. Asimismo, con este tipo de ejercicios el cuerpo pone en marcha, casi de inmediato, la activación genética y aumenta la producción de las proteínas lo que favorece la quema de grasas. Una de sus principales ventajas es que apenas se requieren unos 20 minutos unas tres veces a semana. Algunos estudios determinan que con 15 ó 20 minutos a intervalos se puede lograr mayores progresos que corriendo a ritmo suave durante una hora. También apuntan a que estimula la producción de la hormona de crecimiento, responsable no solo de la mayor quema de calorías, sino de ralentizar el proceso de envejecimiento.

Una mujer realiza una postura de yoga.

En tercer lugar se encuentra el entrenamiento con fuerza, donde se englobarían lo que se conocen como ejercicios multiarticulares como press de banca, sentadillas, peso muerto, remo, press militar y dominadas. Aporta al cuerpo definición, forma y tonificación, además de lograr una mayor fuerza, aumentar la energía y mejorar el estado de ánimo. La quema de caloría se mantiene incluso 24 horas después de una sesión. La rutina de fuerza más típica es la que se basa en esquemas de cinco series de cinco repeticiones, generalmente con tres únicos ejercicios. Los programas más destacados son los de Rippetoe, Madcow y Bill Star, entre otros.

Y en el puesto número cuatro..., el yoga. Parte de la culpa del éxito de esta práctica la tienen los numerosos personajes conocidos que cuelgan fotos en sus redes sociales practicando posturas imposibles, entre otras, Verónica Blume, Dafne Fernández, Giselle Bündchen, Vanesa Lorenzo , Irina Shayk o Elsa Pataky. Son muchos los gimnasios que ofertan esta disciplina como una modalidad deportiva más, que cultiva además del cuerpo, la mente y un modo de encontrar la quietud. Lo que más se practica, no obstante, son las posturas de yoga o asanas, dejando en un segundo plano o incluso apartando el aspecto de la introspección. El yoga, entre otros beneficios, ayuda a tonificar el cuerpo, mejora la circulación sanguínea, aumenta la flexibilidad y la postura, aporta energía y, sobre todo, da al que lo practica un estado de bienestar.