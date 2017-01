La verdad sobre la alerta de los medicamentos con fenilpropanolamina

La tradición oral se adapta a WhatsApp y ahora, la niña de la curva, suele llegar sobre todo en forma de alertas médicas. Desde hace años corre por WhatsApp un presunto aviso de la 'Secretaría de Salud Laboral y Medioambiente' en la que se advierte de lo dañino del consumir medicamentos con fenilpropalamina (FPA), que es un principio activo susceptible de causar hemorragias cerebrales.

«Difundir. Urgente. Riesgo de muerte». La información no es del todo correcta, según informa la Organización de Consumidores y Usuarios, puesto que hace más de seis años las autoridades sanitarias de Estados Unidos detectaron un posible incremento del riesgo de accidentes cerebrovasculares cuando se consumía FPA en dosis superiores a los 100 mg/día, lo que podría ocurrir con algunos fármacos supresores del apetito, y eventualmente con algún antigripal, y desde entonces, al menos en España, no existe ningún medicamento que contenga este principio activo en dosis susceptibles de provocar esos efectos adversos que se mencionan. Pese a todo, leerás en el mensaje que circula de nuevo que «está presente en 21 medicamentos, especialmente en los anti-gripales», pero no es así.

OCU afirma que esta falsa alerta que se envía por WhatsApp y también email es «exagerada y alarmista, además de estar desfasada». Para empezar, ninguna entidad seria comunica cuestiones trascendentes de esta manera, y menos llenos de frases alarmistas, mayúsculas y exclamaciones.

Desde las organizaciones médicas, recomiendan acudir en estos caso a la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.