Los niños y adolescentes se mueven poco. Y ellas aún menos

Los niños y adolescentes españoles entre 2 y 17 años están bastante alejados de las recomendaciones de actividad física establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En concreto, solo el 30% de los niños y el 12% de las niñas menores de 10 años realiza un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física global, teniendo en cuenta los juegos, los desplazamientos, las clases de educación física, los recreos en el colegio y la actividad física en el tiempo libre.

En la franja de edad de los 11 y 12 años, las cifras de no cumplimiento varían entre el 39% de los niños y el 24% de las niñas. En los adolescentes -entre 13 y 17 años-, el 50% de los chicos cumple las recomendaciones diarias de actividad física, pero en el caso de las chicas solo el 14% alcanza los niveles requeridos.

Estos datos se desprenden del Informe 2016 sobre Actividad Física en niños y adolescentes en España, coordinado por la doctora Blanca Roman Viñas, de la Fundación para la Investigación Nutricional (FIN), bajo la dirección del profesor Lluís Serra, presidente de la FIN y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, en el marco del Centro de Investigación Biomédica en Red-Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn) y en el que han participado expertos en actividad física de universidades y centros de investigación de toda España.

Se trata del primer análisis realizado en nuestro país sobre el grado de cumplimiento de estas recomendaciones elaborado según la metodología propuesta por la red Active Healthy Kids Canada, modelo que han seguido numerosos países como EE.UU., México, Inglaterra, Gales, Escocia, Polonia y Colombia, entre otros. Este informe recoge información sobre los indicadores que analizan todos los ámbitos de la actividad física: la práctica de deporte en la escuela, la actividad física fuera del colegio, los desplazamientos, el juego activo durante el tiempo libre, así como los hábitos de sedentarismo, el entorno familiar y la disponibilidad de instalaciones en el entorno urbano.

Los resultados de este informe ponen en evidencia «los bajos niveles de actividad física en la población infantil y juvenil española». Ante estas cifras, los autores concluyen que «es necesario aumentar urgentemente los niveles de actividad física y reducir el tiempo sedentario entre los niños y adolescentes». Paralelamente realizan «una llamada de alerta a los responsables de la promoción de la actividad física en España para trabajar conjuntamente en el diseño, puesta en marcha y evalua­ción de programas y herramientas de promoción que reviertan en un aumento del nivel de actividad física y una disminución del sedentarismo en los niños y adolescentes españoles».

Análisis por indicadores

Entre los indicadores analizados en el informe se encuentra la práctica de deporte fuera del horario escolar. Según los datos obtenidos, el 78% de niños y el 63% de niñas de 11 y 12 años realizan deporte extraescolar. En el caso de los adolescentes, el 64% de los chicos realiza algún tipo de deporte fuera del horario escolar, pero la cifra desciende al 35% en las chicas.

En relación al juego activo fuera de la escuela, se observó que durante la semana el 44% de los niños y el 33% de las niñas de 7 y 8 años pasaban más de dos horas diarias jugando al aire libre. Durante el fin de semana este porcentaje se incrementó hasta el 85% en ambos sexos.

Otra de las variables analizadas fue el transporte activo, es decir, el porcentaje de niños que se desplazan a la escuela caminando, en bicicleta o utilizando medios de transporte similares. En la franja de los 2 a los 9 años, el porcentaje fue del 54% tanto en niños como en niñas. De los 8 a los 13 años, el 66% de los niños y niñas realizaba un transporte activo. En el caso de los adolescentes de 14 años, la cifra era del 54% de los chicos y del 57% de las chicas. A los 17 años, el 38% de los adolescentes y el 40% de las adolescentes utilizaban transportes activos.

Solo el 43% de los niños y el 54% de las niñas de 1 y 2 años dedicaba menos de una hora a actividades sedentarias

El comportamiento sedentario fue otro de los indicadores analizados. Los expertos se refieren a niños o adolescentes sedentarios cuando dedican dos o más de dos horas diarias a actividades sedentarias como ver la televisión, jugar con videoconsolas, usar el ordenador, el móvil o la tableta. En menores de 5 años los expertos recomiendan que este tiempo no sea superior a una hora al día. Según los datos, solo el 43% de los niños y el 54% de las niñas de 1 y 2 años cumplían las recomendaciones, es decir, dedicaba menos de una hora a actividades sedentarias. En el grupo de edad entre los 2 y los 4 años, este porcentaje descendía al 38% de los niños y el 40% de las niñas. Entre los 5 y los 14 años, el 45% de los niños y el 50% de las niñas. El caso más llamativo era el grupo de los adolescentes, que solo cumplía las recomendaciones el 17% de los chicos y el 26% de las chicas.

El informe también analiza el entorno familiar, dado que el apoyo de la familia y de los amigos es fundamental para que los niños y adolescentes sean activos físicamente. En este sentido, el indicador muestra un porcentaje más elevado de niños que realiza deporte cuando sus padres o amigos son activos físicamente y les apoyan para que hagan deporte. En concreto, de los niños y niñas de 8 y 9 años que son activos, el 80% tiene algún familiar activo. De los adolescentes que son activos, el 40% tiene algún familiar activo.

El 68% de las familias dispone de una instalación o zona deportiva a menos de un kilómetro de su hogar

La disponibilidad de las escuelas como centros promotores de la actividad física también ha sido estudiada. Según los datos analizados sobre el tiempo dedicado a la asignatura de Educación Física, el 32% de los niños y niñas de 7 años reciben menos de dos horas semanales, el 45% de los niños y niñas de 8 años y el 67% de los niños y niñas de 9 años. Según el informe, un 69% de las escuelas ofrece sus instalaciones deportivas para su utilización fuera del horario escolar. Según los datos de otra encuesta analizada en este informe, el 82% de los niños y el 76% de las niñas de 6 y 7 años realizan alguna actividad físico-deportiva durante el recreo. En el caso de los adolescentes, solo el 15% de los chicos y el 3% de las chicas son activos físicamente durante el recreo.

En relación al entorno urbano, el informe incluye información parcial sobre la disponibilidad a las instalaciones deportivas haciéndose necesario la búsqueda de datos adicionales. En concreto, el estudio muestra que el 68% de las familias dispone de una instalación o zona deportiva a menos de un kilómetro de su hogar.

Por último, el informe analiza las políticas de promoción de la actividad física desarrolladas por las autoridades competentes. Los datos demuestran un progreso en la formulación de políticas y el compromiso en proporcionar oportunidades para realizar actividad física a los niños y adolescentes. Destacan el Plan Nacional (Plan A+D) diseñado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para el periodo 2010-2020 y dos Estrategias Nacionales impulsadas por el Ministerio de Sanidad: la Estrategia para la Nutrición, Actividad física y Prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS) de 2005 y la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de 2013.

Metodología

Los datos se han obtenido a partir de métodos de evaluación objetivos (acelerómetros) y de encuestas auto-administradas. Dichos datos proceden de los estudios europeos multicéntricos IDEFICS (Identification and prevention of Dietary- and lifestyle-induced health EFfects In Children and infantS), HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) y EYHS (European Youth Heart Study). Los dos prime­ros fueron realizados en una muestra representativa de la población de Zaragoza y el EYHS en una mues­tra de población de Madrid. Los datos autoreferidos proceden del Estudio Europeo Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) y del estudio ANIBES (Estudio de Antropometría, Ingesta y Balance Energético en España). Ambos contienen datos de muestras representativas de la población española. También se han obtenido datos de los estudios ALADINO (Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad) realizados en los años 2011 y 2013, del estudio de los Hábitos deportivos de la población escolar en España realizado en el año 2011, del estudio THAO realizado en los años 2010 y 2011, de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) de España del año 2011 y del estudio FRESC (Factors de Risc en Estudiants de SeCundària) del año 2012.