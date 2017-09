La técnica All on Four en las clínicas Boca&Boca

Fachada de la clínica situada en la Avenida Velázquez, 73. En Clínica Boca&Boca son especialistas en esta innovadora técnica que permite recuperar la sonrisa en un solo día SUR. Jueves, 7 septiembre 2017, 12:29

En las clínicas malagueñas Boca&Boca la prioridad es dar la mejor solución a cada caso que se presenta y no privar a nadie de poder disfrutar de una masticación adecuada. Para ello, cuentan con un equipo multidisciplinar de especialistas, dentro del que se encuentra un equipo de cirujanos orales y maxilofaciales, prostodoncistas e higienistas dentales especialistas en la técnica All on four.

La técnica All on four permite colocar sobre 4 implantes la arcada dental completa, de forma fija, sin injertos de hueso, en un solo día y con mayor tasa de éxito que otros procedimientos.

La arcada dental completa se fija sobre 4 implantes sin necesidad de injertos de hueso.

Estos 4 implantes se colocan de manera estratégica (tanto en la arcada superior como inferior), asegurando la fijación de la prótesis y evitando la sobrecarga del hueso. Con el empleo de esta técnica, no serán necesarios los injertos de hueso previos al proceso, debido a que se utiliza un método de anclaje seguro y estable sin necesidad de preparar el hueso, que únicamente tendrá que ser injertado en algunos casos aislados. Ha quedado demostrado que el éxito de la restauración dental no reside en colocar mayor número de implantes, sino en la calidad de los mismos y del hueso en el que se anclan.

Con el fin de asegurar la máxima calidad a sus pacientes, en clínicas Boca&Boca se realiza la técnica All on four, exclusivamente, con implantes del líder mundial en el sector de la implantología, que garantiza sus implantes de por vida.

¿Cómo funciona el tratamiento con la técnica en clínicas Boca&Boca?

El día de la primera visita, el paciente acude a la consulta, se le hace un estudio personalizado con las correspondientes radiografías y TAC 3D de última generación y se le elabora un presupuesto para su caso. Posteriormente, se toman medidas para iniciar el plan de tratamiento.

El día de la cirugía, el paciente acude a la clínica para realizar el tratamiento. Si así lo ha solicitado, el anestesista le suministrará la sedación (sedación dental consciente), de manera que alcanza un estado de relajación profundo. En caso contrario, se aplica la anestesia que se utiliza para cualquier tipo de tratamiento dental.

Si es necesario, se realizan las extracciones y se colocan los implantes dentales que sujetarán la prótesis. Al finalizar la cirugía, el protésico retoca y adapta la prótesis provisional para que ésta quede perfectamente ajustada a la boca del paciente al finalizar. Por la tarde, se coloca la prótesis al paciente, y puede volver a casa con los dientes provisionales.

Posteriormente, se realizan revisiones periódicas hasta que, aproximadamente, a los 3-4 meses se procede a realizar la prótesis definitiva, una vez terminado el proceso de osteointegración.

Preguntas más frecuentes de los pacientes sobre la técnica All On Four

P._ ¿Qué beneficios aporta el tratamiento All On Four?

R._ Lo más importante es que con un número reducido de implantes se puede proporcionar al paciente una prótesis fija provisional en el mismo día, evitando la necesidad de cirugías más complejas como injertos de hueso o elevaciones de seno y disminuyendo costes y tiempo de tratamiento y, sobre todo, mejorando la calidad de vida del paciente.

P._ Una vez colocada la prótesis provisional, ¿se puede masticar con normalidad?

R._ Inicialmente se recomienda una dieta blanda por un mes; pasado este tiempo, el paciente podrá comer con normalidad.

P._ ¿Qué anestesia se aplica en este tipo de cirugía?

R._ La misma que se utiliza para cualquier otro tratamiento dental (empastes, extracciones, etc.).

P._ ¿La sedación es opcional?

R._ Siempre es recomendable, pero es decisión del paciente o del profesional si considera que puede mejorar la calidad de su trabajo en determinados casos o pacientes.

P._ ¿El paciente está consciente durante el proceso con sedación?

R._ Sí, puede responder a órdenes como “abrir o cerrar la boca”, pero al final no tiene un recuerdo de la cirugía ni del tiempo transcurrido, así que es muy cómodo para él.

P._ ¿Qué duración tiene la intervención?

R._ La cirugía, con las pruebas de la prótesis, tiene una duración aproximada de 2 horas.

P._ ¿Se recomienda esta técnica a los pacientes que sienten temor al dentista?

R._ Sin lugar a dudas, porque reduce el tiempo de tratamiento del paciente. Además el paciente conseguirá una dentadura totalmente nueva el mismo día, con los efectos psicológicos que esto conlleva.

P._ ¿Qué beneficios tiene la técnica del All On Four, frente a una técnica convencional de implantología?

R._ Se realiza en poco tiempo, evita el injerto óseo, es más económico y la recuperación del paciente es muy rápida. Además, el paciente puede disfrutar de una prótesis provisional desde el mismo día de cirugía.

P._ ¿Por qué en esta técnica se puede hacer la carga inmediata y en la técnica convencional de implantes se debe esperar un tiempo antes de hacer la carga?

R._ Por la colocación estratégica de los implantes, por la forma de éstos y por el diseño de las prótesis.

P._ ¿Hay alguna contraindicación respeto a la edad para la colocación del All On Four?

R._ No, pero como siempre, cada caso es particular y depende del criterio del especialista.

P._ ¿Qué pautas se deben seguir tras la cirugía?

R._ Se siguen las indicaciones del doctor en cuanto a la toma de medicación y se aconseja dieta blanda durante un mes.

