«Con una tasa de éxito superior a la media, FIV Marbella es todo un referente nacional»

Entrevista a Enrique Criado Scholz, director de FIV Marbella: «El mayor avance en reproducción asistida se está viendo en la genética»

Gracias a su amplia trayectoria como embriólogo clínico en países como Estados Unidos, Italia y España, Enrique Criado Scholz, director de FIV Marbella y Ovobank, conoce a la perfección el terreno de la reproducción asistida y todos sus entresijos. Actualmente, la reproducción asistida es un sector en auge en nuestro país, que cuenta con una de las legislaciones a la vez más veteranas y más avanzadas de Europa. La demanda de este tipo de tratamientos es creciente, tanto por parte de pacientes españoles como extranjeros, y las técnicas mejoran a pasos agigantados, de manera que lo que hoy es una realidad rutinaria, hace sólo unos años resultaba imposible.

Usted como experto en fertilidad, ¿considera que la sociedad es ahora menos fértil que hace 20 años?

Realmente no, yo creo que la sociedad es igual de fértil ahora que hace 20 años, lo que pasa es que la sociedad ha cambiado. Antes la gente tenía hijos con 19, 20, 22 años y ahora se tienen con 35 o 37 años. La mujer está cada vez más presente en la vida laboral y cada vez hay más personas que estudian carreras universitarias, con lo cual todo se retrasa. Y una de las causas principales de infertilidad es la edad de la mujer. En resumen, independientemente de que la calidad del semen también haya bajado en los últimos 20 años, el motivo principal de que haya tantísimos tratamientos de reproducción asistida es la edad de la mujer y que en esta sociedad pensamos en tener hijos cuando tenemos 37 o 38 años, cuando la mujer empieza a tener problemas.

¿Hacia dónde se dirige el futuro de la reproducción asistida?

Lo que más está avanzando en el sector de la reproducción asistida es la genética. Está habiendo tantos avances en este sentido y tantísima información que en ocasiones no sabemos muy bien qué hacer con ella. No sabemos, por ejemplo, si los matching genéticos se tienen que hacer a todos los pacientes, o si necesitamos saber todas las mutaciones que todos tenemos en nuestro ADN… En cuanto a la pregunta «¿Hacia dónde se dirige el futuro?», el futuro que queremos todos los profesionales de reproducción asistida es que cojamos un óvulo de la mujer, lo fecundemos, se desarrolle hasta blastocisto, se transfiera y se dé el embarazo. Es decir, que no haga falta estimular a una paciente para poder disponer de 8-9 óvulos, de los cuales fecunde un 60-70% y llegue a blastocisto un 40-50%, o sea, que todo se optimice. Ojalá llegue este futuro.

¿Se puede decir que España es un país referente en reproducción asistida?

Absolutamente sí. Somos el tercer país del mundo que más tratamientos de reproducción asistida realiza, por detrás de EEUU y Japón, entre otras cosas gracias a nuestra legislación, pero no es lo único. En España hay aproximadamente unas 300-350 clínicas de fertilidad, con una calidad científica muy elevada. Estamos escribiendo muchísimos artículos y en cualquier congreso europeo o americano al que asistimos hay muchas presentaciones de profesionales españoles. No es sólo que nuestra legislación sea mejor o peor, sino que la reproducción asistida está muy bien legislada en España, todo está muy transparente, lo que hace que (aparte de los españoles que necesitan un tratamiento de fertilidad) muchos extranjeros vengan a España por la calidad y por el precio, pero sobre todo por la calidad. En pocas clínicas de nuestro entorno se tiene una tasa del 85% de embarazo como la que tiene FIV Marbella, de modo que somos todo un referente.

Como director de FIV Marbella, ¿qué destacaría de su clínica, qué es lo que a su juicio diferencia a FIV Marbella de otras clínicas de fertilidad?

En primer lugar, el centro de FIV Marbella es el laboratorio. Con nuestros tres laboratorios, el de embriología, el de andrología y el de I+D, somos un referente a nivel nacional. Los resultados que tenemos, ese 85% de embarazo en ovodonación o ese 67% en tratamiento con gametos propios, son resultados muy buenos gracias a que tenemos un control muy exhaustivo tanto de la calidad como de las condiciones del laboratorio. Por supuesto, además tocamos muchísimo la parte psicológica del paciente y la parte asistencial, y los profesionales estamos constantemente formándonos en nuevas técnicas y en nuevos protocolos para mejorar continuamente en la atención al paciente y en el resultado final.

Y es que FIV Marbella es una clínica enfocada a incrementar el porcentaje de embarazo, no es una clínica privada centrada simplemente en tener más pacientes o hacer más tratamientos de reproducción asistida. Por ello, invertimos muchísimo dinero en laboratorios, nuevas tecnologías y formación de los profesionales, así como en dar a conocer los avances tecnológicos con que vamos incorporando. Además, contamos con el primer banco de óvulos de Europa, Ovobank. Nacimos en el 2012 y en aquel entonces no había ningún banco de óvulos en Europa, con lo cual hemos crecido mucho de la mano de FIV Marbella y Ovobank, de forma paralela.

Criado en uno de los laboratorios de FIV Marbella.

¿Cuál es la técnica actualmente con mayor tasa de éxito en FIV Marbella?

Más que una técnica es un protocolo, el del cultivo prolongado al estadío de blastocisto. Antiguamente (la reproducción asistida nació hace unos 40 años), el óvulo se extraía por laparoscopia, se fecundaba y apenas fecundado se introducía dentro de la trompa de Falopio de la paciente, también por laparoscopia. Luego llegaron las transferencias directamente al útero en día 2 y en día 3, y a medida de que los medios de cultivo y las condiciones de los laboratorios fueron creciendo y mejorando ya conseguimos hacer llegar a estos embriones a blastocisto de día 5 y de día 6, con lo cual lo que conseguimos con eso es una mayor diferenciación de las células que transferimos y un aumento bastante considerable en el porcentaje de embarazo. La tasa de éxito aumenta al menos un 20-25% en comparación con las transferencias realizadas en día 3.

FIV Marbella cuenta con un importante programa de ovodonación y un banco de óvulos propio, Ovobank. ¿Qué es lo que sus pacientes valoran más de esto?

El tratamiento de ovodonación es el que mejores resultados da, por lógica. El éxito en un tratamiento de fertilidad está ligado a la calidad del óvulo, y la calidad del óvulo está ligada a la edad de la mujer, con lo cual una paciente que o bien no tiene óvulos o tiene de muy mala calidad necesita óvulos de una donante joven, de hasta 30-35 años, con lo cual genéticamente la calidad de esa célula es muy buena y va a dar un muy buen embrión que va a desembocar en embarazo, y así llegamos al 85% de éxito cuando transferimos dos blastocistos.

En este sentido, nuestros pacientes valoran muy positivamente la inmediatez que da tener un banco de óvulos propio. No hay lista de espera. Nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer a la paciente una donante lo más parecida posible a la pareja. Fenotípicamente miramos factores como la altura, el peso, el color de ojos, color del pelo, grupo sanguíneo, etc. Si una clínica tiene pocas donantes, la variabilidad fenotípica a la hora de asignar una donante a un pareja será menor que nosotros, que tenemos cinco clínicas en España en las que se captan donantes. Actualmente tenemos unas 3.500 donantes en nuestra base de datos, y eso da una inmediatez absoluta. Cuando metemos en el sistema las características fenotípicas de los pacientes, en dos minutos podemos tener los óvulos reservados y hemos hecho ya el matching para esa paciente. Así de rápido.

Las mujeres en España cada vez retrasan más la edad para tener su primer hijo. ¿Ha aumentado también la demanda de tratamientos de congelación de óvulos para preservar la fertilidad?

Desgraciadamente, no. Hubo un boom de vitrificación de óvulos pero el problema es que las pacientes que quieren congelar ya tienen alrededor de 38 años y desgraciadamente sus óvulos no son ya de la mejor calidad como para ser congelados y descongelados, ya que el proceso afecta mucho a la supervivencia de estos óvulos de mala calidad. La vitrificación sería efectiva para mujeres de entre 23 y 28 años.

Personalmente yo creo que hay que hacer muchísima labor a nivel ginecológico más que de reproducción asistida, es decir, tenemos que concienciar a los ginecólogos de base de que, cuando las mujeres vayan a sus primeras revisiones ginecológicas con 20 o 22 años, empiecen a hablar con ellas sobre la importancia de vitrificar sus óvulos para un futuro. El problema es que el óvulo, según la legislación española, adquiere el mismo tratamiento que un embrión, es decir, una vez el óvulo está congelado luego no se puede tirar a la basura si la paciente no lo quiere utilizar en el futuro, cosa que con el semen sí está permitido. Si el semen está congelado y el paciente quiere desechar ese esperma porque no lo va a utilizar más, se firman unos documentos para descartarlo y no pasa absolutamente nada. En el caso del óvulo no, y considero que esto debe cambiar en la ley. De hecho, en el nuevo planteamiento del Real Decreto Ley que se está redactando, es uno de los cambios que se quiere hacer.

¿Cuáles son las últimas novedades que presenta FIV Marbella?

Como última novedad de FIV Marbella tenemos el Time-Lapse, que es un incubador especial con unas cámaras de vídeo que graban el desarrollo de cada embrión, y desde el primero al quinto o sexto día podemos ver cómo se está dividiendo el embrión y si su división entra dentro de la normalidad. Entonces, sin abrir los incubadores podemos ver esos embriones y elegir cuál de ellos es el que mejor se está dividiendo y cuál el que tiene mayor potencial de implantación. Además, al paciente se le da un vídeo del desarrollo de sus embriones que es totalmente una evolución, dejamos de dar la foto y pasamos a dar los vídeos de formación de los embriones, con lo cual al paciente le gusta mucho.

