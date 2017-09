Los seis medicamentos que más engordan

"Es mejor no leer los prospectos", me dijo un médico cuando le pregunté por los efectos secundarios del antihistamínico que me recetaba para la rinitis alérgica. No lo tomé cuando vi que, como decía el prospecto (lo siento doctor, pero yo los leo todos), mi apetito y mi peso podían aumentar si lo hacía. Como alternativa, opté por los lavados nasales con agua salada y ya no uso otra cosa.

Pero lo cierto es que varios estudios relacionan estos 6 fármacos con aumento de peso. (Más información en Mujerhoy.com)