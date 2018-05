La salud se pierde por la boca

Fundadores de Maxilum: (Izq.) Dr. Francisco Galeas, Dr. Antonio Acosta. (Dcha.) Dr. José Luis Salinas, Dr. Daniel Pinos. Martes, 8 mayo 2018, 09:22

La OMS extendió la definición de salud para que signifique un «estado completo de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedades». Señala que la salud bucal es esencial a ese bienestar. Los tejidos craneofaciales, cuyas funciones a menudo tomamos por descontado, representan la esencia de nuestra humanidad. Dichos tejidos nos permiten hablar y sonreír; suspirar y besar; oler, probar, sentir, masticar y tragar; y engloban a un mundo de sentimientos y emociones a través de las expresiones faciales.

La identificación temprana de los padecimientos bucales puede contribuir al diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades de nuestro sistema.

La palabra «bucal» se refiere a la boca, que incluye no sólo los dientes, las encías y el tejido de apoyo, sino también el paladar duro y el suave, el recubrimiento mucoso de la boca y de la garganta, la lengua, los labios, las glándulas salivales, los músculos para masticar y la mandíbula. Las glándulas salivales son un modelo de otras glándulas exocrinas y un análisis de la saliva puede dar pistas sobre la salud o sobre una enfermedad. Un detallado examen bucal puede detectar señales de deficiencias nutricionales, así como varias enfermedades sistémicas, incluyendo infecciones, desordenes del sistema inmunológico, lesiones y algunos tipos de cáncer.

Padecimientos Cardiovasculares y Embolia. La bacteria que presentan los pacientes periodontales también puede dar pie a coágulos de sangre, incrementando el riesgo de un infarto o de una embolia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial, las personas con padecimientos periodontales tienen más posibilidades de desarrollar una enfermedad cardiovascular.

Infecciones Respiratorias. Los ancianos y los pacientes inmunodeficientes son particularmente susceptibles. Los agentes infecciosos que causan enfermedades respiratorias se encuentran en concentraciones mucho más altas en las personas con padecimientos periodontales.

Diabetes. Los pacientes diabéticos no suelen responder bien ante infecciones. Por esas razones deben tener controlada su salud bucodental.

Osteoporosis. La osteoporosis afecta a gran parte de la población, sobre todo mujeres. Hay una fuerte relación entre el metabolismo de los huesos y la salud bucal. Un control rutinario de Rx en su Clínica puede ayudarle a controlar si hay pérdida osea.

VIH/SIDA. A menudo se presentan lesiones e inflamación de las encías. El sangrado espontáneo es frecuente en un paciente que es VIH positivo.

Por otro lado hay estrecha relación entre problemas de salud bucodental y consecuencias psicológicas.

El edentulismo adquirido, es decir la pérdida de dientes, suele ser secundario a procesos como caries, patología periodontal o traumatismos.

Problemas de autoestima. Estos problemas son recurrentes y relevantes, el sentirse mal, la vergüenza, lo traumático de la experiencia.

Auto-percepción estética. La sensación de fealdad y de falta de aceptación, los hacía adoptar maniobras de ocultamiento, búsqueda de consuelo en los más cercanos y alejamiento de sus actividades cotidianas, como también de sus actividades sociales.

La encuesta Nacional de Salud (2007), relata una mayor utilización de prótesis del maxilar superior en comparación con las prótesis del maxilar inferior. Los pacientes priorizan la estética antes que la funcionalidad; prefieren sonreír antes que comer bien.

Enfermedades asociadas a la retención de placa. Como es el caso de la enfermedad periodontal y la caries. Al haber perdido su vecino, aparece entre los dientes un lugar propicio para el acúmulo de alimentos y la formación de placa, ocasionando nuevas pérdidas dentales.

Además podemos mencionar otras características como la cantidad y calidad de saliva ya que la reducción de flujo salival está particularmente relacionada con ingesta de diuréticos y fármacos psicoactivos, una retención inadecuada de la prótesis puede ser asociada a hiposalivación debido a uso de fármacos.

Por su parte el síndrome de ardor oral es la sensación de picor y ardor de las membranas mucosas, paladar duro y lengua. Algunos factores causales son errores en diseño y función de la prótesis.

SOLUCIONES EN UN SOLO DÍA

La rehabilitación del paciente edéntulo supone un desafío para el odontólogo que debe tomar en cuenta los cambios morfológicos como los numerosos problemas médicos y psicosociales que a menudo presentan las personas que requieren la prótesis.

El tratamiento y restauración de la salud bucodental debe estar enfocado según la gravedad de la enfermedad periodontal. El tratamiento en etapas iniciales están enfocadas a restaurar la función dental mediante profilaxis y su objetivo es conservador. En casos avanzados en los que no es posible conservar la dentición, los implantes dentales son una alternativa atractiva. Técnicas eficaces como All on 4® (todo en 4) o Zygoma Quad (implantes zygomaticos) permiten una restauración funcional y estética con posibilidad de resultados en un solo día y predecibles, incluso en casos con gran pérdida de hueso.

